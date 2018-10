Migranti | gendarmeria francese ne scarica altri in Italia Video di Claviere postato da

Claviere - Migranti scaricati da gendarmeria francese al confine/ Ultime notizie - Parigi : "È stato un errore" : Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, "Macron scarica i migranti al confine? Chiarisca". Ultime notizie, ‘mistero’ del furgone Gendarmerie dopo il maxi sgombero nella chiesetta(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 08:17:00 GMT)

La Gendarmeria francese scarica Migranti in Italia. La procura apre un’inchiesta. Salvini : “Parigi spieghi” : L’episodio, notato da alcuni agenti della Digos di Torino impegnati nei controlli successivi allo sgombero della canonica di Claviere, risale a venerdì 12 ottobre. Un furgone della Gendarmeria francese è stato visto e filmato mentre si fermava sul limitare del bosco, in prossimità del tunnel di Cesana, e far scendere «con un cenno della mano» alc...

Clavière - Viminale accusa : “La gendarmeria francese scarica Migranti in Italia senza autorizzazione” : Un furgone della gendarmeria francese ha superato il confine Italiano per lasciare degli immigrati vicino a una galleria a Clavière, in provincia di Torino. L'episodio, avvenuto lo scorso venerdì, è stato filmato dalla Digos che ha già consegnato il documento alla procura di Torino che, a sua volta ha iniziato le indagini. Salvini: "Non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli ...

