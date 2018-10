MIGRANTI | FRANCIA RISPONDE A SALVINI PRASSI CONCORDATA Ultime notizie

Claviere - Salvini “Il video dei MIGRANTI scaricati dalla Francia”/ Ultime notizie - la replica “Tutto regolare” : migranti, gendarmeria francese ne scarica altri in Italia. video di Claviere postato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini “Atto ostile”. La replica di Parigi "Casi isolati"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:31:00 GMT)

'MIGRANTI scaricati al confine' - la Francia smentisce Salvini : normale respingimento : La Francia smentisce Salvini e nega l'esistenza di un nuovo caso di migranti portati dentro i confini italiani da agenti d'Oltralpe. Il video postato ieri dal ministro dell'Interno sui migranti ...

«MIGRANTI scaricati al confine» - la Francia smentisce Salvini : normale respingimento : La Francia smentisce Salvini e nega l'esistenza di un nuovo caso di migranti portati dentro i confini italiani da agenti d'Oltralpe. Il video postato ieri da ministro dell'Interno...

Salvini : "Altri MIGRANTI scaricati a Claviere - rapporti con la Francia a grave rischio" : Il vicepremier ha visionato un nuovo video girato a Claviere, dove la gendarmeria francese aveva già scaricato alcuni migranti da un furgone: "Atto ostile"

Salvini denuncia un altro sconfinamento di MIGRANTI dalla Francia : In Italia “Conte leggeva e Di Maio scriveva il testo del condono”, ha detto Matteo Salvini. Il vicepremier ha aggiunto che sabato “alle 13 ci sarà il cdm per cambiare questo decreto”. Luigi Di Maio ha risposto che “il racconto di Salvini è falso. Io non sono né bugiardo né distratto”. Non abbiamo

MIGRANTI - scontro Italia Francia : Salvini sbeffeggia il presidente Macron : Perentoria la richiesta del ministro dell'Interno al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che viene...

Claviere - Salvini : 'Altri MIGRANTI scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio' : "I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , dopo aver visto un video girato venerdì mattina a ...

Nuovo episodio a Claviere - Salvini : 'altri MIGRANTI scaricati dalla Francia' : "Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da Dove vengono? Perché non siamo stati ...

MIGRANTI - Salvini : rapporti con Francia a grave rischio : Roma, 19 ott., askanews, - 'I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati, e non per colpa nostra. Parigi deve chiarire un'altra iniziativa della polizia francese avvenuta ...

MIGRANTI - Salvini : rapporti con Francia a grave rischio : Roma, 19 ott., askanews, - "I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati, e non per colpa nostra. Parigi deve chiarire un'altra iniziativa della polizia francese avvenuta ...

Francia - giornalista italiano al confine : 'I francesi scaricavano MIGRANTI ogni ora' : Un giornalista freelance piemontese ha raccontato a La7 che gia' in passato i francesi erano soliti scaricare i migranti sul territorio italiano. Quando filmavo questi scarichi venivo invitato dalla polizia francese a mostrare i documenti. In Italia, ha dichiarato Maurizio Pagliassotti. Francia, la gendarmeria sconfina in Italia Non si tratta dunque di un errore o di un caso isolato, la pratica di scaricare i clandestini sul nostro territorio ...

Claviere - la denuncia di Amnesty : 'Al confine con la Francia sistematiche violazioni dei diritti dei MIGRANTI' : L'Eliseo ribadisce che lo sconfinamento dei gendarmi francesi a Clavière, in territorio italiano, è stato un 'errore' ma denuncia una 'strumentalizzazione politica individuale' da parte del ministro ...

Benoît Ducos racconta il viaggio dei MIGRANTI verso la Francia/ Roberta Rei incontra la guida alpina (Le Iene) : Roberta Rei si occupa del viaggio attraverso le Alpi che alcuni migranti compiono per provare ad arrivare in Francia. L'inviata de Le Iene incontra Benoît Ducos, la guida alpina francese.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:00:00 GMT)

Furgone con MIGRANTI dalla Francia all'Italia - Salvini : 'Vergogna - non accettiamo scuse' : Le immagini dei migranti portati in Italia di nascosto dalla Gendarmerie della Francia rischiano di provocare un vero e proprio caso diplomatico: nonostante le giustificazioni addotte da Parigi per un episodio decisamente imbarazzante [VIDEO], il ministro dell’Interno Matteo Salvini accusa il governo transalpino, chiamando in causa anche il presidente Macron come possibile 'mandante' delle operazioni segrete al confine tra i due Paesi. “Quanto ...