Migranti | Francia | a Claviere prassi; Salvini manda agenti

Salvini : “Altri Migranti scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio” : Salvini: “Altri migranti scaricati, i rapporti con la Francia sono a grave rischio” “I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo aver visto un video girato venerdì mattina a Claviere, il comune piemontese in cui già il 12 ottobre la gendarmeria francese aveva scaricato alcuni migranti da un furgone. ...