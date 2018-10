Germania - governo trova accordo su legge immigrazione : “Differenza tra richiedenti asilo e Migranti economici” : accordo trovato in Germania sulla nuova legge sull’immigrazione. Le forze di coalizione al governo, la Cdu-Csu e la Spd, sono arrivate a un compromesso sulla nuova normativa per attrarre nuova forza lavoro qualificata da Paesi esterni all’Unione Europea. La stretta di mano è arrivata nella notte ed è il risultato di un lungo lavoro di contrattazione, fino al compromesso su uno dei punti più delicati della legge che “in linea di ...

Migranti - 1 miliardo risparmiato col calo degli sbarchi. Ispi e Cesvi : “Investirli in integrazione porterà benefici economici” : L’integrazione come investimento. Questo è il momento per farlo. Perché il calo degli sbarchi in Italia nel 2018 ha consentito un risparmio di circa un miliardo di euro solo quest’anno. E perché insegnare la lingua italiana agli stranieri, garantire loro l’istruzione e la formazione professionale e puntare sulle politiche attive del lavoro può produrre benefici economici al nostro Paese. È quanto rileva lo studio Migranti: la sfida ...