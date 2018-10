Migranti | ancora scontro con la Francia ' Respingimento concordato' Salvini ' Vecchia

Ankara dà la bandiera a Aquarius per riempirci (ancora) di Migranti : Dopo aver perso la bandiera di Gibilterra e quella di Panama, la nave Aquarius (ormai Aquarius 2) potrebbe "salvarsi" per il rotto della cuffia.La Turchia, infatti, vuole darle la sua bandiera. La nave con a bordo l'equipaggio di Medici senza Frontiere e Sos Mediterranée potrebbe ricevere la bandiera in questi giorni. L'offerta è stata avanzata dal presidente della Mezzaluna turca, Kerem Kinik, che è anche vicepresidente con delega per l'Europa ...

Ankara dà la bandiera a Aquarius per riempirci - ancora - di Migranti : Dopo aver perso la bandiera di Gibilterra e quella di Panama , la nave Aquarius , ormai Aquarius 2, potrebbe 'salvarsi' per il rotto della cuffia. La Turchia, infatti, vuole darle la sua bandiera . La ...

Migranti - Aquarius potrebbe navigare ancora grazie alla bandiera turca : Dopo i cortei do sabato che si sono svolti in tutta Europa, nave Aquarius potrebbe battere bandiera turca. Lo ha fatto sapere il presidente della Mezzaluna turca, Kerem Kinik: "Il nostro Paese ospita 4 milioni di rifugiati e potrebbe risolvere questa situazione, consentendo alla nave di tornare in mare e salvare Migranti come ha fatto negli ultimi tre anni".Continua a leggere

Migranti : ancora sbarchi di tunisini a Lampedusa a bordo di barchini : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - ancora sbarchi di Migranti tunisini sull'isola di Lampedusa, dove nelle ultime ore sono arrivati decine di giovani a bordo di barchini autonomi che sono sfuggiti al controllo delle autorità. Dopo i tre barchini arrivati nelle ultime 24 ore, con 25 persone in tutto, nell

Aquarius bloccata a largo di Malta : i 58 Migranti aspettano ancora di sbarcare : I 58 migranti a bordo della nave Aquarius aspettano ancora di toccare il suolo. L'imbarcazione sulla quale viaggiano infatti, gestita dalle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, è bloccata nelle acque internazionali al largo di Malta, "in attesa di poter essere trasferiti in un luogo sicuro". Lo rende noto la stessa Sos Mediterranee.L'ennesimo capitolo di un'odissea che sembrava essere finita lo scorso 25 settembre, con l'accordo ...

PANAMA BLOCCA AQUARIUS 2 : SALVINI NEGA PRESSIONI GOVERNO/ Ultime notizie Migranti - ong 'ancora morti in mare' : AQUARIUS 2 salva 50 migranti e SALVINI rilancia "denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari'. Ultime notizie, bufera Pd contro De Luca.

PANAMA BLOCCA AQUARIUS 2 : SALVINI NEGA PRESSIONI GOVERNO/ Ultime notizie Migranti - ong "ancora morti in mare" : AQUARIUS 2 salva 50 migranti e SALVINI rilancia “denuncio le Ong per aiuto di immigrati irregolari". Ultime notizie, bufera Pd contro il Ministro e Vincenzo De Luca(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 08:38:00 GMT)

Aquarius vuol dettare ancora legge : carica Migranti e rifiuta gli ordini libici : La nave col nuovo nome (ma uguale sostanza) è arrivata nei giorni scorsi nel tratto di mare di fronte alla Libia. Lo stesso dove per anni le Ong hanno recuperato migliaia di clandestini per poi portarli in Italia. Oggi le cose sono cambiate, i gommoni non sono più carichi di immigrati (ma più piccoli e resistenti) e di navi umanitarie se ne vedono poche. Ma il modus operandi della Aquarius 2 non è cambiato.L'ultimo salvataggio risale a questa ...

Vertice Ue su Migranti a Salisburgo : Conte “no passi avanti”/ Sui movimenti secondari è ancora caos con Merkel : Salisburgo, Vertice UE sui migranti mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:06:00 GMT)

Migranti - Asselborn ancora all'attacco : "Le destre ora vanno fermate" : Se poi a parlare così è un Paese fondatore, terza economia dell'eurozona, la situazione è ancora più seria. Spero che ora altri ministri si facciano sentire' . Nell'intervista a Repubblica Asselborn ...

Migranti - Juncker chiede (ancora) solidarietà : "I nazionalisti distruggono l'Ue" : "Diciamo 'sì' al patriottismo, ma diciamo 'no' al nazionalismo che cerca capri espiatori e cerca di distruggerli invece di farci coesistere in modo migliore". Nell'ultimo pronunciamento davanti alla plenaria dell'Europarlamento prima delle elezioni del maggio 2019, il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, difende l'Unione europea "guardiano della pace" e attacca apertamente i partiti sovranisti accusandoli di "trascinare il nome ...

Fermati a Ventimiglia 34 Migranti della Diciotti. Salvini ancora contro i magistrati : "È evidente che alcuni fanno politica" : Nel giorno in cui il Tribunale dei ministri avvia a Palermo il procedimento nei confronti di Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato, la polizia rintraccia a Ventimiglia 34 dei migranti eritrei sbarcati dalla nave Diciotti a Catania. Facevano parte di un gruppo di 51 persone: viaggiavano su un pullman, noleggiato dal centro "Baobab Experience" di Roma, ed erano diretti a un campo di accoglienza allestito dalla Croce Rossa a ...

Card. Montenegro - Caritas - - i Migranti scappati 'perchè non gli diamo ancora tutto quello che serve per la loro vita' : ... la migrazione è la conseguenza di un'ingiustizia che continua a reggersi nel mondo e a governare la storia del mondo. Questa gente sta pagando quello che altri, che poi normalmente si chiamano i ...

Papa Francesco manda dei gelati ai Migranti della Diciotti ancora a Rocca di Papa : Città del Vaticano - Il Papa ha mandato il suo braccio destro per la carità, il cardinale Corrado Kraiewski, al Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa dove sono ancora ospitate alcune decine di migranti della nave Diciotti. L'elemosiniere ha portato con sè la benedizione Papale e tanti gelati che ha mangiato con loro ...