Michael Moore | «Trump | Salvini e quel vanto di essere idioti»

Michael Moore all'attacco : "Salvini? Un razzista e un bigotto" : "Salvini ? Un razzista e un bigotto. Dovete smetterla di essere gentili con lui e chiamarlo col suo nome. Non gli piacciono i matrimoni gay ? Gli consiglio di non sposarsi con uno del suo sesso e di lasciare liberi gli altri. Pensi agli affari suoi".Scandito da applausi scroscianti- platea giovanissima- l'incontro ufficiale di Michael Moore col pubblico della Festa del Cinema di Roma ha fatto il pienone. Incita i ragazzi del pubblico, come i ...

Michael Moore attacca Salvini : 'È razzista e bigotto - colpa della sinistra se lui è lì' : 'Matteo Salvini è razzista e bigotto'. Michael Moore non si è mai fatto problemi a dire ciò che pensa e non se ne fa neanche nel corso dell'incontro con il pubblico alla Festa del cinema di Roma. Ha ...

Festa del Cinema di Roma - il comizio di Michael Moore : “Be Italy again! Salvini razzista - bigotto e omofobo” : “Be Italy again!”. È la supplica di Michael Moore alla platea in chiusura del suo incontro ravvicinato alla Festa del Cinema di Roma, di cui è l’odierno protagonista assoluto. “E con questo non intendo lo slogan alla Trump ‘Italy First’, cioè non siate l’Italia voluta dai politici oggi al potere, ma quella vera, quella che sapete di essere all’origine”. Standing ovation. Tornato alla ribalta con l’energia trascinante che l’ha sempre distinto, il ...

Festa del Cinema di Roma - il comizio di Michael Moore : “Da voi italiani trionfano gli idioti. Salvini razzista - bigotto e omofobo” : “Be Italy again!”. È la supplica di Michael Moore alla platea in chiusura del suo incontro ravvicinato alla Festa del Cinema di Roma, di cui è l’odierno protagonista assoluto. “E con questo non intendo lo slogan alla Trump ‘Italy First’, cioè non siate l’Italia voluta dai politici oggi al potere, ma quella vera, quella che sapete di essere all’origine”. Standing ovation. Tornato alla ribalta con l’energia trascinante che l’ha sempre distinto, il ...

The Michael Moore Show : Di Obama, che ha votato due volte, stigmatizza: "Un mese dopo essere stato eletto ha messo due di Goldman Sachs a condurre l'economia americana… In due mandati ha fatto tante cose positive, ma anche ...

Cinema - Michael Moore : 'Salvini è razzista e bigotto' : 'Salvini-DI MAIO? NON C'E' NULLA DI DIVERTENTE' La situazione politica degli Stati Uniti è, per certi versi, 'molto simile a quella italiana': come gli Stati Uniti con Trump, infatti, 'anche qui in ...

Cinema : Michael Moore attacca Salvini : 'È un razzista e un bigotto' : 'Salvini è un razzista e un bigotto'. Non usa mezzi termini Michael Moore quando risponde durante l'incontro col pubblico alla Festa del Cinema di Roma a una domanda sulle politiche del ministro dell'...

Cinema : Michael Moore attacca Salvini : "È un razzista e un bigotto" : "Salvini è un razzista e un bigotto". Non usa mezzi termini Michael Moore quando risponde durante l'incontro col pubblico alla Festa del Cinema di Roma a una domanda sulle politiche del ministro dell'Interno italiano, non solo sull'immigrazione. "L'Italia ha dei problemi con i migranti - dice il regista, che a Roma presenta oggi alle 19.30 il film 'Fahrenheit 11/9' - anche in ...

Il discorso sullo stato dell'Unione di Michael Moore : Michael Moore è alla Festa del Cinema di Roma per scortare il suo "Fahrenheit 11/9", che esce in sala da noi per tre giorni dal 22 al 24 ottobre. Nel 2016 aveva previsto lucidamente la sconfitta di Hillary. Nei 120 minuti di questo film che cita il suo titolo Palma d'oro sull'11 settembre, convertendolo a quel 9 novembre che ha proclamato Donald Trump 45° Presidente degli Usa, analizza i perché di quella elezione e i rischi ...

Michael Moore attacca Trump : "È solo un narcisista malefico" : Questa mattina, alla kermesse cinematografica della capitale, è stata la volta di una delle anteprime stampa più attese: quella del nuovo documentario di Michael Moore, "Fahrehneit 11/9".Con il consueto linguaggio schietto e sardonico, il Premio Oscar descrive, a questo giro, le dinamiche politico-economiche che a suo parere hanno condotto, in data 9 novembre 2016, all'elezione di Donald Trump come 45esimo Presidente degli Stati Uniti.Un'opera ...

È qui la Festa del Cinema : Roma è in noir. E Michael Moore incontra il Papa : Sarà un noir a tinte fortissime, Bad Times at El Royale - 7 sconosciuti a El Royale diretto da Drew Goddard, interpretato da Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson e Jon Hamm, ad ...

Tutto è pronto all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la Tredicesima Festa del Cinema. Scorsese e Michael Moore tra gli ospiti più attesi : Dal 18 al 28 Ottobre, precisamente all’Auditorium Parco della Musica, Roma ospiterà la Tredicesima Festa del Cinema di Roma, la quarta diretta da Antonio Monda. Confermata la fortunata formula degli scorsi anni: una quarantina di titoli facenti parte della Selezione Ufficiale, di cui fa parte la sottosezione Tutti ne parlano, dedicata a film caratterizzati da un percorso internazionale di successo, la categoria dedicata ai classici del cinema ...

Michael Moore : “Bannon ha scippato alla sinistra la bandiera della rivoluzione populista” : «Trump è lo strumento del nuovo autoritarismo. Se non lo fermiamo alle elezioni midterm di novembre, rischiamo di perdere la democrazia». Michael Moore è scatenato. Lo incontro all’anteprima del suo nuovo documentario, e mette in guardia anche l’Europa: «Viviamo un momento terribile, e ognuno ha la sua battaglia. Ho parlato a lungo con Steve Bannon...

Michael Moore : 'Il fascismo in Italia non sta tornando - è già tra voi. Ora arriva anche negli Stati Uniti' : Se Fahrenheit 9/11 resta il più grande successo di Moore al botteghino, con oltre 220milioni di dollari incassati in tutto il mondo, con Fahrenheit 11/9 il regista assicura: 'L'America darà un ...