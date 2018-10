Michael Moore attacca Trump | È solo un narcisista malefico

ilgiornale

: In realtà Michael Moore l'italiano lo parla benissimo, come si vede in questo video esclusivo di @CelenzaFabio… - welikeduel : In realtà Michael Moore l'italiano lo parla benissimo, come si vede in questo video esclusivo di @CelenzaFabio… - welikeduel : In realtà, come si vede in questo video esclusivo di Fabio Celenza, Michael Moore l'italiano lo parla benissimo… - welikeduel : L'America di Trump e non solo nell'intervista a Michael Moore stasera a #propagandalive. Ci vediamo alle 21.15 con… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Questa mattina, alla kermesse cinematografica della capitale, è stata la volta di una delle anteprime stampa più attese: quella del nuovo documentario di, "Fahrehneit 11/9".Con il consueto linguaggio schietto e sardonico, il Premio Oscar descrive, a questo giro, le dinamiche politico-economiche che a suo parere hanno condotto, in data 9 novembre 2016, all'elezione di Donaldcome 45esimo Presidente degli Stati Uniti.Un'opera anticonservatrice, in cui si alternano in maniera confusa analisi e denigrazione e in cui, sebbene a essere presa di mira sia l"attuale amministrazione USA, non vengono risparmiate pesantissime critiche anche alle altre forze politiche.Il prologo, va detto, è folgorante e spassoso: un rapido montaggio dei momenti salienti relativi all'attesa della proclamazione, in cui i sostenitori di Hillary Clinton appaiono sicurissimi dell'imminente vittoria. ...