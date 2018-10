oggitreviso

: Memoriale Grande Guerra, il fronte rivive con le foto dei suoi protagonisti Collaborazione con gli archivi trevigia… - oggitreviso : Memoriale Grande Guerra, il fronte rivive con le foto dei suoi protagonisti Collaborazione con gli archivi trevigia… - montevarchi : Restyling del Monumento ai Caduti di Montevarchi per la ricorrenza dei 100 anni dal termine della Grande Guerra. Il… - MuseostoricoTN : Ieri sera in Piazza a Dante a Trento sono arrivati i vagoni per l'installazione del Memoriale dedicato alle vittime… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Immagini che non sono state scattate per tramandare l'epicità della Storia ma per conservare il ricordo, la cronaca, di una quotidianità vissuta immersi nel fango, in lotta con pidocchi e freddo ...