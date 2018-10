eurogamer

: MediEvil: un remake è all'orizzonte #MediEvil - Eurogamer_it : MediEvil: un remake è all'orizzonte #MediEvil - gamesnmoreit : Medievil Remake – In arrivo novità sul gioco per PlayStation 4 -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Al PSX di un anno fa Sony Interactive Entertainment annunciò ildi, il classico per PlayStaion uscito nel lontano 1998, rimembra Comicbook.Ebbene il silenzio di Sony, protrattosi da allora, ci ha fatto quasi dimenticare dell'annuncio fatto (dopo tutto Sony di carne al fuoco, ancora adesso, ne eccome), ma per la gioia di tutti i nostalgici di, il silenzio è stato rotto.Ildiarriverà eccome, e in occasione dell'ultimo episodio del PlayStation Blogcast podcast è stato annunciato come il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shawn Layden, farà a breve un'importante annuncio sul gioco.Read more…