Maurizio Sarri | la telefonata a sorpresa a Gianfranco Zola | ' Pensavo a uno scherzo'

L'intervista di Maurizio Sarri : 'La Juventus non ha rivali' : Getty Images Sarri sulla Juventus: "Già in fuga, possono trionfare in Champions" Intervistato da 'Il Corriere dello Sport', Maurizio Sarri ricorda il suo Napoli, il sogno-Scudetto, le battaglie ...

Eden Hazard è "pazzo" di Maurizio Sarri : "Tira fuori il meglio di noi, lo vedrei in futuro sulla panchina del Belgio" dice il numero 10 del Chelsea in un'intervista...

Chi è David Ermini - vicepresidente del Csm - un tempo compagno di banco di Maurizio Sarri : Una curiosità extra politica: Ermini, alle elementari, era compagno di banco di Maurizio Sarri, il futuro allenatore di Napoli e Chelsea, del quale giusto qualche settimana fa raccontava di quando il ...

Maurizio Sarri - il “sarrismo” entra nell’enciclopedia Treccani : la sua filosofia di gioco ora è un neologismo : Lo stile calcistico dell’allenatore toscano Maurizio Sarri diventa patrimonio della lingua italiana. Il “Sarrismo” è stato infatti riconosciuto come neologismo dall’enciclopedia Treccani, che ne ha dato l’annuncio via Twitter.”Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri – si legge nel twit della Treccani -la sua filosofia di gioco, il ‘Sarrismo’, si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i ...

X Factor 12 – Chi è Marco Anastasio? Il rapper de ‘La Fine del Mondo’ che ha scritto una canzone su Maurizio Sarri : Marco Anastasio, in arte ‘Nasta’, il rapper che ha ricevuto 4 sì grazie alla sua ‘La Fine del mondo’: testo ricercato e urgenza espressiva, un talento che ha conquistato anche Maurizio Sarri Tante sonorità rapper ad X Factor 12, fra le quali è certamente spiccata quella di Marco Anastasio, in arte ‘Nasta’. Il giovane rappera da Meta di Sorrento, apparso nella seconda puntata delle Audition andata in onda ...

Nasce il ‘Sarrismo’ : entra a far parte dell’enciclopedia italiana - Maurizio Sarri ‘mago’ del pallone : “Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri: la sua filosofia di gioco, il “Sarrismo”, si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i nostri neologismi”. Il Sarrismo entra a far parte dell’enciclopedia Treccani, l’annuncio è arrivato su Twitter dallo stesso profilo ufficiale del vocabolario. Si aggiunge al “Cholismo” ed al “Guardiolismo”. Maurizio Sarri ha dimostrato con il tempo di essere un grande allenatore, partito dalla gavetta è ...

Premier League 2018-2019 - risultati e classifica quarta giornata : vola in testa il Chelsea di Maurizio Sarri : Il Chelsea di Maurizio Sarri sta letteralmente dominando questo avvio della Premier League 2018-2019. Oggi i Blues hanno infatti sconfitto il Bournemouth per 2-0 infilando la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite disputate: i ragazzi dell’ex tecnico del Napoli hanno faticato a imporsi e hanno sbloccato la partita soltanto negli ultimi venti minuti. Al 72′ il neo entrato Giroud, dopo una bella combinazione con Alonso, ha ...

Chelsea - Maurizio Sarri sposta gli allenamenti al pomeriggio per lasciare i giocatori con i figli : Cambiare la cultura fuori dal campo per ottenere grandi risultati in campo. Maurizio Sarri non è solo un allenatore. È un "maestro", come lo chiamano i suoi tanti fan sparsi tra Italia e Inghilterra. ...