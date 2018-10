Matteo Salvini | il brutto sospetto sulla pioggia di fango grillina | che cosa c' è dietro

Leopolda - l’entrata da star di Renzi. La base lo acclama : “Matteo - Matteo”. Lui ironico : “Il Fatto scriverà che osannate Salvini” : Si è aperta a Firenze la nona edizione della Leopolda, la kermesse di Matteo Renzi. L’ex segretario ha scelto un’entrata trionfale, da ‘star’, in mezzo ai militanti che lo applaudivano e lo abbracciavano. Poi, una volta sul palco, si è lanciato in una battuta ironica contro il Fatto Quotidiano, mentre la sua base lo acclamava invocando il suo nome “Matteo, Matteo”. “State buoni, tanto domani il Fatto ...

Matteo Salvini - retroscena sulla caduta del governo : 'Di Maio non regge ancora per molto'. Cosa farà la Lega : Il governo non deve cadere, almeno non ora. La tensione tra Lega e M5s ha raggiunto livelli quasi insostenibili, ma il caso-condono potrebbe essere l'antipasto di nuove scosse telluriche: la prossima ...

Matteo Salvini avvisa i grillini : “inizio ad arrabbiarmi” : Matteo Salvini attacca i grillini sul decreto fiscale. “Di Maio sapeva tutto del condono ma non c’è una crisi all’orizzonte.

Matteo Salvini - la verità sul Cdm e la 'manina' : 'Conte leggeva e Di Maio scriveva - la pazienza ha un limite' : Matteo Salvini non nasconde un po' di preoccupazione, ma soprattutto insofferenza dopo l'uscita di Luigi Di Maio a Porta a porta sulla ormai famosa 'manina' che avrebbe introdotto il condono penale ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e la crociata contro Matteo Salvini : domenica in studio Mimmo Lucano : Toh, che caso. Fabio Fazio a Che tempo che fa di domenica 21 ottobre ospiterà in studio Mimmo Lucano , il sindaco di Riace, 'esiliato' per decisione del tribunale del Riesame dopo la revoca degli ...

Matteo Salvini - lo sfogo brutale dopo la buffonata di Luigi Di Maio : 'Qua rischiamo una figura di me***' : Matteo Salvini era a Mosca mentre a Roma Luigi Di Maio andava a Porta a porta ad annunciare una denuncia in procura contro il governo, cioè se stesso, per colpa di una 'manina' che avrebbe modificato ...

Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'Manina? Giochetti pericolosi con l'Europa che ci sta addosso' : Nel momento più difficile per questo governo, tra manine e CdM disertati, tra sospetti e la mannaia dello spread, Matteo Salvini prova a tenere insieme i cocci in un'intervista a La Stampa . 'Insieme ...

Dl fiscale - Matteo Salvini : Cdm di sabato? Se serve ci sarò : "Ancora non è stato convocato il Consiglio, ma se serve che Salvini ci sia, Salvini ci sarà". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini a Viva l'Italia, su Rete 4. Il leader leghista ha comunque ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - ponti tagliati definitivamente dopo la manovra : Il problema, nota Italia Oggi , è fondamentalmente di politica interna. Lo scorso sabato pomeriggio il vice di Salvini nella Lega, Giancarlo Giorgetti , ha di fatto celebrato il De Profundis di ...

Matteo Salvini - la risposta alla lettera Ue sulla manovra : 'Non molliamo nemmeno se mandano le truppe' : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Bruxelles, nella conferenza stampa col commissario ue Moscovici, auspicava ' il dialogo con l'Europa , pur partendo da posizioni diverse' dopo la lettera con cui lo stesso ...

Matteo Salvini : 'Potrei candidarmi per guidare l'Europa. Me lo ha chiesto il fronte sovranista' : Potrebbe candidarsi alla presidenza della Commissione europea con il fronte sovranista Matteo Salvini. Ad annunciarlo è lo stesso ministro dell'Interno che in una intervista a La Repubblica ha detto ...

Il leader del governo nazionalpopulista Matteo Salvini ci sta portando in braccio alle democrazie illiberali : Il leader del governo nazionalpopulista Matteo Salvini vola a Mosca e dichiara di "sentirsi a casa propria". Non ne dubitavamo.L'Italia, passo dopo passo, si colloca sempre più vicina all'autocrate russo, alle democrazie illiberali alla Orban e ai neofascisti alla Le Pen, mentre è sempre più distante dalle democrazie rappresentative europee che, seppure con le loro grandi responsabilità e i loro errori, sono ancora ...

Matteo Salvini candidato alla presidenza della Commissione Ue : Il leader della Lega potrebbe avere un ruolo di primo piano alle prossime elezioni europee. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini

Matteo Salvini solleticato dall'idea di fare lo Spitzenkandidat : "I miei alleati sovranisti mi vogliono alla Commissione Ue" : Quando entra in aereo, volo di linea Az 549 per Mosca, scatta l'applauso in cabina passeggeri. Prende nota La Repubblica, che intervista il leader leghista proprio in occasione della sua breve visita in Russia. Nella chiacchierata in volo il capo leghista per la prima volta ammette che sta valutando la proposta avanzatagli dagli altri sovranisti: essere il candidato presidente della Commissione Ue, lo Spitzenkandidat dell'Internazionale ...