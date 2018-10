Maserati Levante GTS conquista il Texas grazie alle sue prestazioni e capacità

Maserati Levante - perfetta sintesi di eleganza e aggressività : Come si fa disegnare un SUV che deve essere elegante e sportivo, ma al tempo stesso rispettare gli stilemi della storia Maserati , una Casa che ha sempre prodotto auto caratterizzate da assetti ribassati e linee sportive, prevalentemente coupé e spider o al massimo berline? Ci vuole creatività e cura nei dettagli, bisogna mescolare sapientemente superfici concave e convesse per alleggerire le dimensioni di un’auto che raggiunge i cinque ...

Maserati Levante : il Model Year 2019 arriva anche in Australia : Lo Sport Utility Vehicle propone sotto al cofano un motore V6 biturbo a benzina che eroga una potenza di 350 CV e 500 m di coppia massima che gli permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6 secondi e ...

Maserati Levante Hertz Limited Edition : le auto a noleggio non sono mai state così emozionanti [FOTO] : Hertz celebra il suo centesimo anniversario offrendo ai suoi clienti un’edizione limitata speciale di Maserati Levante La celebre azienda di noleggio auto Hertz Europe, nell’ambito delle celebrazioni per il suo centesimo anniversario, ha stretto una partnership con Maserati, produttore di auto di lusso, per presentare un’edizione limitata speciale di Maserati Levante, da inserire nella sua flotta europea. Elegante e accattivante, ...