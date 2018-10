Martina | Salvini e Di Maio i migliori alleati degli speculatori

Governo - Martina : da Salvini solo chiacchiere e propaganda : Ci serve una Europa più sociale, più politica, ci serve più Europa non meno Europa. E bisogna battere dall'Italia la nuova destra nazionalista che pensa che il futuro sia nella disgregazione del ...

Migranti : Martina - Salvini? tante chiacchiere e poi assente da tavoli : Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - "Stiamo discutendo per una sovranità piena, vera, facciamo questo convegno nelle stesse ore in cui il ministro Salvini non si presenta al vertice del ministri dell’Interno in Lussemburgo per discutere di un tema strategico come quello delle migrazioni. tante chiacchier

Martina : Di Maio pericoloso come Salvini : 11.53 "Questo governo ci vuole portare fuori dall'Euro. Lo hanno scelto per un bisogno di propaganda permanente in vista delle Europee.Sono preoccupatissimo"ha detto il segretario Pd Martina a Agorà. "Lega e M5S sono due facce della stessa medaglia,dal punto di vista anche dell' idea di democrazia.Le parole di Di Maio sono pericolose tanto quelle di Salvini",ha aggiunto riferendosi alle polemiche con Bankitalia.Poi:"Hanno fatto una Manovra ...

Pd - Martina : Pronto a confronto con Di Maio e Salvini : "Mi piacerebbe avere un confronto di merito con Di Maio, vorrei chiedergli: ma una famiglia di dipendenti, con un figlio e un mutuo, cosa avrà da questa manovra? Allo stesso modo lo farei con Salvini, ...

Martina : "Salvini restituisca i 49 milioni - Lega ladrona" : Da piazza del Popolo Maurizio Martina attacca il ministro dell'Interno: "Salvini restituisci i 49 milioni, la giustizia vale per tutti, tu sei il potere arrogante, altro che uno vale uno". Il ...

Rai - Martina : 'Di Maio cameriere ad Arcore - ha sigillato l'inciucio tra Salvini e Berlusconi' : 'In queste ore il M5s ha sigillato l'inciucio sulla Rai tra Berlusconi e Salvini. Di Maio ha fatto il cameriere ad Arcore. Ha sigillato il nuovo contratto tra Berlusconi e Salvini', così il segretario ...

Martina : 'Salvini restituisca i 49 milioni - Lega ladrona' : Da piazza del Popolo Maurizio Martina attacca il ministro dell'Interno: 'Salvini restituisci i 49 milioni, la giustizia vale per tutti, tu sei il potere arrogante, altro che uno vale uno'. Il ...

Martina a Salvini e Di Maio : 'Non si tiene il Paese governato dall'odio - vergognatevi' : 'Di Maio, Salvini... non tiene un Paese se viene governato dall'odio, da ministri che passano il loro tempo a insultare. A proposito di assassini politici, vergognatevi. In un Paese che ha vissuto il ...

Manifestazione del Pd a Roma - Martina contro Di Maio e Salvini : “Non si governa con l’odio - vergogna” : Il segretario del Pd Maurizio Martina è intervenuto dal palco di piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la Manifestazione del partito democratico contro il governo: "Avete dato una lezione a tutti noi. Questa e la piazza del risveglio democratico, è la piazza della speranza, del cambiamento, della fiducia, dell'orgoglio, del futuro". Presenti 50mila persone per gli organizzatori.Continua a leggere

Il Pd in piazza a Roma. Martina a Salvini e Di Maio : “Non si governa con l’odio” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

Pd - prova della piazza contro il governo. Martina 'Difendere l Italia'. Renzi 'Resistenza civile'. Salvini 'Quattro gatti' : 'Per l'Italia che non ha paura'. Il Partito democratico torna in piazza con questo slogan per 'Difendere il paese - dice il segretario Maurizio Martina - dal governo gialloverde che vuole rovinare il ...

Dl Salvini - l’opposizione del Pd è un tweet di Martina (e di pochi parlamentari). Civati : “M5s ha aderito a estrema destra” : Un tweet del segretario Martina, uno dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso, la presa di posizione di Civati e di Fratoianni e poco altro. L’approvazione del cosiddetto decreto Salvini in consiglio dei ministri non ha provocato alcuna levata di scudi da parte delle opposizioni, nonostante la presentazione del provvedimenti nelle scorse settimane fosse stata accompagnata da aspre polemiche. Chi, ad esempio, si aspettava accuse ...

Elezioni europee - Martina : “Serve grande alleanza - da Tsipras a Macron - con il Pse. Orbán - Salvini e Le Pen preoccupano” : In vista delle Elezioni europee di maggio 2019 serve una grande alleanza della sinistra europeista: da Tsipras, passando per i Socialisti, fino ad arrivare ai liberali di Emmanuel Macron. È questa l’idea presentata dal segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, prima di partecipare al vertice dei leader del Partito Socialista Europeo (Pse) che precede il summit informale europeo di Salisburgo, in Austria. “Al ...

Fondi ai disabili tagliati : Martina attacca Salvini - ma è stato Gentiloni : Evidentemente anche ai politici più esperti e scafati a volte sfugge il controllo delle dita che digitano sulla tastiera del pc. Questa volta è capitato al segretario del Pd Maurizio Martina il quale, su Twitter, il 13 settembre ha pubblicato un cinguettio poi cancellato in cui attaccava il governo giallo-verde, e in particolare i leader della Lega, Matteo Salvini [VIDEO], colpevole, a suo dire, di aver voluto a tutti i costi dare vita al ...