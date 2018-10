Marina di Ragusa e il primo festival degli aquiloni che colora il cielo FOTO GALLERY E

Tragedia a Marina di Ragusa - annega turista di 68 anni : Morto per arresto cardiaco un turista olandese che oggi pomeriggio stava facendo il bagno a Marina di Ragusa. A lanciare l'allarme la figlia

Marina di Ragusa - pista ciclabile invasa dal fango : La pista ciclabile di Marina di Ragusa e' invasa dal fango. I dem Peppe Calabrese e Mario Chiavola chiedono interventi urgenti

Match it Now a Marina di Ragusa : Il servizio trasfusionale dell’Asp di Ragusa presente alla manifestazione “Match it now”. Evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo

Asd Marina di Ragusa contro i messinesi del Camaro : “Giocheremo col cuore”, questo il pensiero di mister Salvatore Utro a poche ore dalla delicata sfida contro il Camaro valevole per la terza giornata

Asd Marina di Ragusa in casa contro il Camaro : Ieri l'ASD Marina di Ragusa ha ripreso gli allenamenti in vista dell’importante sfida di domenica prossima in casa contro il Camaro.

Lo sport da strada a Marina di Ragusa : in riva al mare : Street Workout a Marina di Ragusa. Lo 'sport da strada' approda in riva al mare. Dopo le tappe di Ragusa , 20 maggio, e Comiso , 3 giugno, e altre che si sono svolte in varie località turistiche d'Italia, arriva il momento della cittadina ...

Lo sport da strada a Marina di Ragusa : in riva al mare : Tutto pronto per lo Street Workout, lo sport da strada, a Marina di Ragusa. Dopo Ragusa e Comiso approda nella cittadina balneare il 23 settembre

Ordigni pericolosi : interventi della Marina Militare a Lampedusa e nel Ragusano

Marina Fashion Night - a Marina di Ragusa Le spose Carlucci : “Marina Fashion Night”: a Marina di Ragusa la serata spettacolo e “Le spose Carlucci defilé”. Successo di presenze in piazza Duca degli Abruzzi.

L'incendio vicino alle giostre di Marina di Ragusa : Ragusa - E' scoppiato alle 19.30 di ieri L'incendio del canneto vicino alla riserva del fiume Irminio, lungo la Marina di Ragusa-Donnalucata.

Marina di Ragusa : Comune promuove due iniziative in piazza Torre : Il Comune in piazza Torre a Marina di Ragusa promuove il referendum per l’educazione civica nelle scuole e la campagna adotta un cane.

Incendio vicino Luna Park di Marina di Ragusa. FOTO. VIDEO : Ragusa - Incendio, intorno alle 20, sopra il Luna Park di Marina di Ragusa. Una alta colonna di fumo è visibile a lunga distanza. Sul posto del rogo tre squadre dei vigili del fuoco di Ragusa. Il rogo ...

