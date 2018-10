Manuel Careddu | ucciso a 18 anni dal branco | un atroce sospetto si fa strada

Manuel Careddu - mamma furiosa : «Belve - me l'hanno ammazzato». E spunta un sesto uomo coinvolto : Nella giornata di ieri è stato ritrovato il corpo senza vita di Manuel Careddu , il 18enne di Macomer, provincia di Nuoro, che era scomparso l'11 settembre, ucciso e sepolto in un...

Il delitto di Manuel Careddu Al telefono le risate degli amici. La madre : «Siete belve» : Il corpo del 18enne fatto a pezzi con una motosega e sotterrato: per riconoscerlo servirà l’esame del Dna. La brutalità del gruppo nelle intercettazioni dei carabinieri e la disperazione della mamma: «Ammazzato come una bestia». Caccia a un sesto uomo

Manuel Careddu - la mamma disperata : “Sono belve - me l’hanno ammazzato come una bestia” : "Non provo pietà per i genitori di quei ragazzi", sono le parole di Fabiola Balardi, madre del 18enne sardo massacrato dai coetanei per un debito legato alla droga. La donna chiede giustizia: "Vi voglio vedere tutti e cinque morti. Vi vorrei fare a pezzi uno per uno.Continua a leggere