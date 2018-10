Manovra - oggi CdM : scintille su Decreto Fiscale/ Ultime notizie Governo - Salvini : "no pre-vertice" : Manovra , oggi CdM: scintille su Decreto Fiscale . Ultime notizie Governo , Matteo Salvini : "no pre-vertice", Giuseppe Conte chiede responsabilità verso il Paese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Manovra : al via vertice - Salvini e Di Maio al tavolo : Roma, 15 ott., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il vertice collegiale sulla Manovra . I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio - che questa mattina non hanno partecipato alle riunioni - ...

Manovra - tensioni su pace fiscale : Di Maio diserta vertice. Salvini : andremo fino in fondo : Luigi Di Maio, secondo fonti ministeriali, avrebbe disertato il pre-vertice in corso a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri...