Manovra | Savona | Con investimenti possiamo crescere del 2-3%

Manovra - Savona : non c'è nessun rischio default per il paese : Roma, 20 ott., askanews, - 'Il debito pubblico italiano è perfettamente solvibile'. Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo al meeting dei giovani di Confindustria. 'Non c'è ...

Moody's - Boccia dopo il taglio del rating : "Ora cambiare la Manovra". Savona : "Nessun rischio default" : MILANO - Il taglio del rating di Moody's all'Italia surriscalda il dibattito intorno alla Manovra, già acceso dallo scontro interno alla Maggioranza di governo . A rivolgersi al governo all'indomani ...

Manovra - debito e default : il ministro Savona al convegno dei Giovani imprenditori a Capri : Il debito pubblico italiano 'è perfettamente solvibile'. Lo ha detto il ministro degli Affari europei Paolo Savona al convegno di Capri dei...

Manovra - Savona : non c'è nessun rischio default per il paese : Roma, 20 ott., askanews, - "Il debito pubblico italiano è perfettamente solvibile". Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo al meeting dei giovani di Confindustria. "Non c'è ...

Paolo Savona - bordata al M5s sulla Manovra : 'Altro che semplificazione - mi sembra tutto molto complicato' : Nelle ore febbrili della preparazione del documento economico da inviare a Bruxelles entro la mezzanotte di oggi, lunedì 15 ottobre, a minare la compattezza della maggioranza di governo, con i 5 ...

[Il ritratto] Lo scontro con Tria sulla Manovra e i soldi in Svizzera. Savona il ministro antieuro è sotto attacco : Di economia e rapporti con l'Ue trattava il lungo documento intitolato "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", nel quale sostiene che il progetto è in profonda crisi, critica la ...

Manovra - l’ex Bankitalia Fazio al fianco di Savona : “Problema non è 2 - 4% ma la Ue dove non c’è vera politica economica” : È un “errore logico” pensare che con un deficit italiano ridotto all’1,6% si possa abbassare il debito pubblico. A sostegno delle scelte governative è arrivato niente meno che, Antonio Fazio, il discusso ex governatore della Banca d’Italia della stessa generazione del ministro Paolo Savona. Per Fazio, intervenuto sul quotidiano della Cei, Avvenire, il problema non è tanto il 2,4%, quanto che nella Ue “non c’è una ...

Manovra - Savona : "Reddito cittadinanza e Riforma Fornero attuati con gradualità" : Non solo il reddito di cittadinanza ma anche la Riforma della Legge Fornero verrà attuata con gradualità e io ringrazio la coalizione di cui faccio parte perché questa gradualità è stata accettata ma ...

Spread spacca il governo - Savona : 'ripensare Manovra - se sfugge di mano' : ...che interesse avrebbe? Con tutte le critiche che si sono riversate il mercato avrebbe potuto reagire e gli speculatori ne avrebbero approfittato ma il mercato si è dimostrato più cauto della politica ...

Sia Savona che Tria hanno ammesso la loro preoccupazione per lo spread. Cambia la Manovra? : ... poi quello per gli Affari europei Paolo Savona hanno manifestato la loro preoccupazione e la possibilità che il governo faccia qualche modifica al documento di economia e finanza presentato qualche ...

Def - Savona : "Se ci sfugge lo spread - la Manovra deve cambiare". Ma Conte insiste : "Non cambia" : MILANO - Iniziano le prime ammissioni della maggioranza giallo verde: lo spread qualche peso ce l'ha. Ma il premier Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini tengono duro: in una conferenza stampa ...

Savona : "Se ci sfugge spread Manovra deve cambiare”/ Ultime notizie - "2019 anno difficile per l'Europa" : Savona, "se lo spread sfugge, la manovra deve cambiare": poi attacca Mario Draghi. Il ministro degli Affari Europei contro l'UE. "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:23:00 GMT)

SAVONA “SE LO SPREAD SFUGGE LA Manovra DEVE CAMBIARE”/ Ultime notizie - Ministro Affari Ue attacca Mario Draghi : SAVONA, "se lo SPREAD SFUGGE, la MANOVRA DEVE cambiare": poi attacca Mario Draghi. Il Ministro degli Affari Europei contro l'UE. "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Savona : "Se ci sfuggirà lo spread la Manovra dovrà cambiare" : Io ritengo che con tutte le critiche che si sono riversate il mercato avrebbe potuto reagire e gli speculatori ne avrebbero approfittato ma il mercato si è dimostrato più cauto della politica ed ...