Manovra | Moody' s taglia il rating sull' Italia

Manovra - l’agenzia Moody’s ha tagliato il rating dell’Italia : “Crescita debole” : Lo ha comunicato Moody's in una nota. La decisione dell'agenzia è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato" rispetto alle attese.Continua a leggere

Manovra - Moody's taglia rating Italia : 22.58 Moody's ha tagliato il rating dell'Italia a BAA3 da BAA2 con outlook stabile. Così l'agenzia di rating in una nota. La decisione di tagliare il rating al nostro Paese è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato rispetto alle attese". Manca inoltre,scrive Moody's, "una coerente agenda di riforme per la crescita", e ciò "implica" il prosieguo di una "crescita debole nel medio ...

Manovra - Moody's; taglia rating Italia : 22.58 Moody's ha tagliato il rating dell'Italia a BAA3 da BAA2 con outlook stabile. Così l'agenzia di rating in una nota. La decisione di tagliare il rating al nostro Paese è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato rispetto alle attese". Manca inoltre,scrive Moody's, "una coerente agenda di riforme per la crescita", e ciò "implica" il prosieguo di una "crescita debole nel medio ...

Manovra - l’agenzia Moody’s ha tagliato il rating dell’Italia : Lo ha comunicato Moody's in una nota. La decisione dell'agenzia è legata a un "cambio concreto della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato" rispetto alle attese.Continua a leggere

MOODY’S AVVERTE IL GOVERNO/ La Manovra si rifletterà sul rating : Moody's AVVERTE il GOVERNO: la manovra si rifletterà sul rating. Non arriva quindi un messaggio positivo per l'esecutivo che sta preparando la Legge di bilancio(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:29:00 GMT)

Moody's minaccia già il governo : "La Manovra si rifletterà sul rating" : "Questa finanziaria è un errore". Dalle colonne della stampa parte la prima minaccia delle agenzie di rating al governo gialloverde. In una lunga intervista Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, non solo critica la manovra economica ma fa intendere che il declassamento del sistema Italia potrebbe essere alle porte. "È logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati - spiega - si ...

Governo avvertito da Moody's : "La Manovra? Un errore. Si rifletterà sul rating" : Un errore, un gioco d'azzardo con la salute economica e fiscale dell'Italia. Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, definisce in un'intervista a La Stampa, con questi termini la manovra finanziaria del Governo italiano, e avverte:"È logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazioni delle agenzie di rating".Zandi non anticipa il giudizio ...

Governo avvertito da Moody's : "La Manovra? Un errore. Un gioco d'azzardo con la salute economica dell’Italia" : Un errore, un gioco d'azzardo con la salute economica e fiscale dell'Italia. Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, definisce in un'intervista a La Stampa, con questi termini la manovra finanziaria del Governo italiano, e avverte:"È logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazioni delle agenzie di rating".Zandi non anticipa il giudizio ...

Moody's - capoeconomista : 'Manovra un errore - come giocare d'azzardo' : Roma, 10 ott., askanews, - 'E' logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazione delle agenzie di rating'. ...