Manovra | i banchieri invocano la Costituzione ma dimenticano un paio di cose

(Di sabato 20 ottobre 2018) I deliri di onnipotenza deiraggiungono livelli di follia incontrollata quando le certezze consolidate e protette degli ultimi 25 anni sono messe in discussione o addirittura abbattute. Fanno quasi tenerezza. E’ avvenuto anche durante questa settimana quando si è avuta conferma che pure le banche contribuiranno alle coperture dellafinanziaria con una deducibilità degli interessi passivi ridotta all’86% dall’attuale 100%. Ricordiamo che per le banche gli “interessi passivi” rappresentano il prezzo che le stesse pagano ai risparmiatori per il fatto che questi ultimi depositano i loro soldi nelle casse degli istituti di credito. E’ il costo della “provvista” per poter fare poi gli “impieghi”, cioè erogare prestiti da cui ricevono invece in cambio interessi (attivi) da parte dei beneficiari. Un normale processo produttivo, molto simile a quello di un fornaio che, per ...