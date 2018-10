Manovra - Di Maio smentisce l’ipotesi di riduzione del deficit : «Resta al 2 - 4%» : Dopo il declassamento dell’Italia da parte di Moody's e per rispondere ai rilievi della Ue e dei mercati sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sono alcune ipotesi di modifica della Manovra, incluso l’abbassamento dal 2,4% a una cifra più vicina al 2% del Pil...

Manovra - Cdm : Salvini - "con Di Maio non parlo più"/ Ultime notizie - "M5s ha montato la panna - ma poi?" : Manovra, oggi CdM: scintille su Decreto Fiscale. Ultime notizie Governo, Matteo Salvini: "no pre-vertice", Giuseppe Conte chiede responsabilità verso il Paese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:05:00 GMT)

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la Manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : "Meglio perdere la faccia, che perdere il governo". La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi ...

Manovra 2019 e Riforma pensioni/ Quota 100 - da Di Maio eccessivo ottimismo secondo l’Agi : Nella Manovra 2019 c’è anche una Riforma delle pensioni basata su Quota 100. l’Agi ha voluto verificare se le cifre date da Luigi Di Maio fossero corrette(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Manovra - prosegue lo scontro Salvini-Di Maio : Non si placa il duello a distanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, dopo le forti tensioni degli ultimi giorni per il condono penale e lo scudo per i capitali all'estero contenuti nel dl fiscale."Domani si tratta solo di togliere la norma sul condono penale. Sia chiaro: nessun mercimonio su altri tavoli. Il condono tombale nell'accordo non c'era". Sarebbe questo, secondo quanto apprende l'agenzia l'Adnkronos, l'avvertimento che Luigi Di Maio ...

Manovra - Toninelli : Salvini e Di Maio si vedranno in prossime ore : Bologna, 19 ott., askanews, - "Ma secondo voi siamo stati mandati in Parlamento per fare dei condoni fiscali? Qua stiamo parlando semplicemente di dare una mano a quegli imprenditori che hanno fatto ...

La risposta di Di Maio alla lettera Ue sulla Manovra : Roma, 18 ott., askanews, - La lettera dell'Ue non sorprende il governo, 'ce l'aspettavamo', il governo è disposto a 'dialogare', ma 'non accettiamo ultimatum' e sarebbe bene che lettere analoghe ...

Di Maio e Tria continuano a difendere la Manovra anche dopo bocciatura Ue : Non si è mosso di un passo neanche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "I saldi sono stati approvati dal Parlamento, l'iter può migliorare la qualità dei provvedimenti che saranno presi, il ...

Manovra - lettera Ue : “Deviazione senza precedenti”/ Ultime notizie - Salvini e Di Maio : “Noi non molliamo” : Manovra, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:11:00 GMT)

Manovra - Boccia : “Scivolone di Di Maio ma problema non è lui. Norma salva-evasori è grave e inserita dalla Lega” : “Di Maio ieri ha avuto una scivolata, ha sbagliato nel chiedere conto in tv di una cosa che aveva tutto il diritto di pretendere da vicepremier in un vertice di governo. Ha sbagliato, l’ha fatto male e penso si sia già pentito. Annunciare di volersi rivolgere alla procura quando si è uno dei massimi esponenti dell’esecutivo dà il senso della sua inadeguatezza“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio ...

Manovra - Pizzarotti : “La ‘manina’ denunciata da Di Maio? Assurdo e paradossale. Ricordo che lui si perdeva le mail” : “La vicenda della ‘manina’ denunciata da Di Maio sul dl fiscale? E’ tra l’Assurdo e il paradossale. Io penso che non sia istituzionalmente possibile, non siamo a scuola“. E’ il commento del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ospite de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), sulla denuncia pronunciata ieri sera dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a “Porta ...

Sondaggi Politici/ Flessione Lega al 31 - 5% - Di Maio e Berlusconi recuperano : su Salvini 'pesa' la Manovra : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto Governo e ultime notizie: Flessione Lega al 31,5%, su Salvini pesa la Manovra. M5s e FI recuperano.

