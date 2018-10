Manovra | Boccia | ora sfida è correggerla puntando su crescita

Boccia : dopo il declassamento di Moody's il governo corregga la Manovra : Cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale, ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il fattore di crescita che è in questa manovra, che a oggi non è chiaro". Secondo Boccia le risorse "...

Bruxelles pronta a bocciare la Manovra italiana : l’Italia uscirà dall’euro? : Bruxelles pronta a bocciare la manovra italiana: l’Italia uscirà dall’euro? di Cesare Sacchetti Nella giornata di ieri giungono le parole del commissario UE al bilancio, Guenther Oettinger, che in maniera perentoria annuncia che l’UE respingerà la manovra italiana prima ancora di esaminarla nei contenuti. Poi il commissario, già noto in Italia per la famigerata frase sui “mercati che insegneranno a votare agli italiani”, ingrana una brusca ...

Manovra bocciata e sanzioni Ue?Pochi rischi per l'Italia. E i tempi... : Se anche l'Ue decidesse di aprire una procedura d'infrazione sulla Manovra i tempi sarebbero lunghissimi: e le sanzioni non sono mai state applicate, in primis contro Francia e Germania Segui su affaritaliani.it

Manovra : ecco cosa succederà se Bruxelles la boccia : Il monito dell'UE all'Italia è arrivato puntuale con una lettera , in cui si avverte Roma della possibilità che la Commissione Europea rigetti la Manovra, varata lunedì 15 ottobre dal Governo Conte . ...

Manovra - la lettera della Ue Tria resiste dopo la bocciatura Corsa spread e paura contagio : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Assolombarda boccia la Manovra : "Le stime sul Pil non sono credibili" : Gelo degli industriali milanesi su Tria. Bonomi: «Si cerca soltanto il dividendo elettorale». No alla gestione di Stato per il trasporto aereo, critiche su pensioni e reddito di cittadinanza

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : lettera dall'UE boccia la Manovra del Governo italiano (19 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: durissima lettera dell'Unione Europea al Governo italiano. Scontro nel Governo per l'ennesima... manina. La sorella di Cucchi attacca. (19 ottobre 2018).(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Assolombarda boccia la Manovra : 'Reddito di cittadinanza e prepensionamenti non aiutano la crescita' : ... 'Le indicazioni che abbiamo non ci convincono - commenta Carlo Bonomi, presidente dell'associazione, dopo l'Assemblea generale alla presenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria - non è ...

Il giorno più nero di Conte : l'Ue lo accerchia sulla Manovra - bocciatura forse la prossima settimana : Paradossalmente, nel giorno più nero per il governo gialloverde, Giuseppe Conte prova a recuperare un ruolo politico. "Sono io il presidente del consiglio", dice in conferenza stampa a Bruxelles annunciando la decisione di convocare un consiglio dei ministri sabato mattina. Checché ne dica Matteo Salvini. Urgente dirimere la questione decreto fiscale che ha causato la prima vera guerra nel governo Lega-M5s proprio nel primo giorno ...

L'Ue boccia la Manovra con toni duri : 'deviazione senza precedenti nella storia' : ...lunedì la risposta di Roma a Bruxelles - La lettera Ue di richiamo all'Italia è stata consegnata personalmente dal commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici al ministro dell'economia ...

Di Maio e Tria continuano a difendere la Manovra anche dopo bocciatura Ue : Non si è mosso di un passo neanche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . "I saldi sono stati approvati dal Parlamento, l'iter può migliorare la qualità dei provvedimenti che saranno presi, il ...

Ue boccia la Manovra - Moscovici a Tria : 'Chi pagherà conto nuove misure?' - : Il commissario Ue dopo l'incontro con il ministro dell'Economia: "Deficit preoccupa commissione e Stati membri". Ma precisa: "Italia non discriminata". Il titolare del Mef punta sul dialogo con Bruxelles. Conte dopo la lettera dell'Ue a Roma: "Situazione ...

Manovra - Boccia : “Scivolone di Di Maio ma problema non è lui. Norma salva-evasori è grave e inserita dalla Lega” : “Di Maio ieri ha avuto una scivolata, ha sbagliato nel chiedere conto in tv di una cosa che aveva tutto il diritto di pretendere da vicepremier in un vertice di governo. Ha sbagliato, l’ha fatto male e penso si sia già pentito. Annunciare di volersi rivolgere alla procura quando si è uno dei massimi esponenti dell’esecutivo dà il senso della sua inadeguatezza“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio ...