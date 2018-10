Manovra 2019 e Riforma pensioni Cosa succede a Quota 100 se Lega e M5s si dividono?

RIFORMA PENSIONI E Manovra 2019/ Non solo Quota 100 - arriva la nona salvaguardia esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e MANOVRA 2019 . Oltre a Quota 100 nella Legge di bilancio dovrebbe esserci la nona salvaguardia degli esodati . Di Maio sembra voler questo intervento(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 05:35:00 GMT)

Manovra 2019 e Riforma pensioni/ Quota 100 a rischio per i dipendenti pubblici : La Riforma delle pensioni basata su Quota 100 nella Manovra 2019 potrebbe presentare dei problemi per i dipendenti pubblici : l’allarme arriva da Confintesa(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:41:00 GMT)

Manovra 2019 E RIFORMA PENSIONI/ La penalizzazione possibile con Quota 100 dipende dall'assegno : La RIFORMA delle PENSIONI introdotta nella MANOVRA 2019 non riguarda solo Quota 100, ma anche un taglio degli assegni d'oro. Tuttavia i due interventi possono incrociarsi(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:04:00 GMT)

Manovra 2019 - opzione donna : chi può accedere : Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, all’esito di un incontro con le Deputate della Commissione Lavoro, Maria Pallini e Jessica Costanzo, le rappresentanti del Movimento opzione donna , ha dato mandato ai tecnici del ministero del Lavoro a sostenere la proroga dell’ opzione donna per il triennio 2015/2018 nella prossima Legge di Bilancio. La promessa è stata mantenuta nel Consiglio dei ministri ...

Manovra 2019 - Juncker all'Italia : "Non daremo altra flessibilità" : Rep Il condono e il decreto manipolato: un complotto che hanno visto solo i 5S di GOFFREDO DE MARCHIS

Quota 100 e Riforma pensioni/ Bonomi sulla Manovra 2019 : no a uno Stato che prepensiona : Nella manovra 2019 ci sarà la Quota 100. Ma Bonomi di Assolombarda contesta questa Riforma delle pensioni : no a uno Stato che prepensiona e danneggia i giovani(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:16:00 GMT)

Manovra - per vittime crac bancari 250 milioni nel 2019 : Alessio Villarosa, M5s, e Massimo Bitonci, Lega,, i due sottosegretari all'Economia che stanno curando il dossier e fin dall'estate i rapporti con le associazioni dei risparmiatori, hanno ...

RIFORMA PENSIONI E Manovra 2019/ Brambilla : Quota 100 non è ancora scritta nei dettagli : RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019 . Quota 100 non è ancora stata scritta nei dettagli , spiega Alberto Brambilla , che si dice contrario alla PENSIONI di cittadinanza(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:39:00 GMT)

Manovra 2019 e Quota 100/ Con la riforma delle pensioni agevolazioni per arrivare al requisito contributivo : Nella Manovra 2019, oltre alla Quota 100, in tema di riforma delle pensioni dovrebbero arrivare degli strumenti per agevolare il riempimento di buchi contributivi(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:09:00 GMT)