Maltempo | alluvione in Sicilia | nel Catanese ancora criticità a Palagonia | Scordia e

Maltempo Sicilia : “Le Guide Aigae esprimono profonda solidarietà alle popolazioni siciliane colpite dall’alluvione” : “L’Aigae dal Meeting Nazionale in corso nel Parco Nazionale della Val Grande, esprime massima solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione che ha interessato la piana di Catania, Catania stessa, le zone del Calatino, Mineo e Palagonia. La strada che collega Caltagirone a Catania è stata in buona parte coperta da frane e completamente sommersa dall’acqua. E’ straripato il San Leonardo e anche il Simeto”. Lo ha dichiarato Violetta ...

Maltempo - alluvione a Catania : la brigata Aosta soccorre 7 persone bloccate nelle auto : Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai militari del 62° reggimento fanteria della brigata Aosta in provincia di Catania, sono state tratte in salvo, lungo la SS417 nei pressi del comune di Palagonia, 7 persone rimaste intrappolate nelle loro auto per il violento fenomeno alluvionale. L’opera dell’Esercito continua incessantemente a favore della popolazione colpita. L'articolo Maltempo, alluvione a Catania: la brigata ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate : Forte ondata di Maltempo nella Sicilia orientale: le zone più colpite sono quelle tra Lentini e Francofonte con diverse aree interpoderali sommerse dall’acqua. La sala operativa della Protezione civile regionale sta coordinando gli interventi che hanno investito parte delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Si registrano “diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate. Per fortuna e’ spuntato il sole e le squadre ...

Alluvione in Sicilia : “Eccezionale ondata di Maltempo - dichiarare lo stato di calamità” : “Stiamo lavorando a una stima dei danni dopo l’eccezionale ondata di maltempo di ieri e dalle prime segnalazioni arrivate dei nostri associati la situazione risulta essere particolarmente grave nella zona di Vizzini, Francofonte, Scordia e Ramacca“: lo rende noto il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi, secondo cui “in alcune zone è andata distrutta l’intera produzione di olive e arance ma quel ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Siracusa : situazione critica a Lentini - Ferla e Buccheri : L’ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha colpito anche il Siracusano: situazione critica a Lentini, in contrada Reina, dove diverse persone si rifugiate sui tetti. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. I carabinieri sono dovuti intervenire per salvare automobilisti rimasti intrappolati dentro i veicoli sulle strade inondate dall’acqua a causa dell’esondazione del fiume San Leonardo. Si segnalano sono aziende ...

Maltempo in Sicilia - disastrosa alluvione in Provincia di Catania : 200mm di pioggia nella notte - paesi e campagne invasi da acqua e fango [FOTO] : 1/7 ...

Allerta Meteo - è una notte di forte Maltempo sulle isole : nubifragi in Sicilia e Sardegna - rischio alluvione lampo su Catania : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo all’estremo Sud dell’Italia e in modo particolare in Sicilia e in Sardegna. I fenomeni più estremi stanno colpendo proprio la Sicilia meridionale, dove nelle ultime ore si sono verificati violenti nubifragi che hanno scaricato in poco tempo ben 64mm di pioggia a Gela, 53mm a Mineo, 52mm a Salemi, 46mm a Mazara del Vallo e Marsala, 43mm a Mazzarino, 42mm a Butera, 41mm a Licata, ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : immediata ricostruzione a San Vito : La Regione Sardegna ha attivato i suoi uffici per la ricognizione dei luoghi ed per la stima dei danni provocati dall’alluvione del 10 ottobre: per quanto riguarda le opere idrauliche ricadenti nel territorio del comune di San Vito (Su), la Regione intende procedere alla loro immediata ricostruzione attraverso il Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari. Sono previsti interventi sulla briglia di calcestruzzo sul Flumini Uri e su ...

Maltempo. Censimento dei danni causati dall'alluvione per i Comuni coinvolti : La Regione Sardegna ha iniziato le operazioni di Censimento dei danni causati dall'alluvione del 10-11 ottobre 2018 per determinare le risorse necessarie per far fronte ai danni, da chiedere al ...

Maltempo - alluvione in Calabria : per Confagricoltura “la conta dei danni sarà lunga” : “La conta dei danni sara’ certamente lunga, perche’ devastante e’ stato l’evento climatico del 4 ottobre scorso; in tutta la Calabria – afferma il presidente di Confagricoltura regionale, Alberto Statti – abbiamo registrato situazioni critiche ma e’ soprattutto nella Piana di Lamezia Terme che le intense precipitazioni – unite ad una evidente non piena operativita’ del sistema di ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : dalla Giunta i primi 3 - 2 milioni per i danni : L’assessore all’Ambiente con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, ha reso noto che la Giunta regionale della Sardegna ha già a disposizione 3,2 milioni di euro per far fronte ai danni causati dall’alluvione che ha colpito l’area meridionale: si tratta di “1,2 milioni destinati ai Comuni per far fronte all’emergenza e gia’ presenti in un capitolo di spesa dell’esercizio di bilancio, che ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : un minuto di silenzio in Consiglio regionale per la vittima : Il Consiglio regionale della Sardegna ha ricordato oggi la vittima dell’alluvione del 10 e 11 ottobre scorso e le persone colpite dall’evento calamitoso, ed ha osservato un minuto di silenzio: “Ritengo doveroso in apertura di seduta rivolgere un pensiero ai familiari di Tamara Maccario, a cui rivolgo a nome mio e di tutto il Consiglio regionale il più sincero e sentito cordoglio. Siamo vicini a chi durante la terribile ...

Maltempo - alluvione Sardegna : riapertura della SS195 prevista nel pomeriggio : E’ prevista nel pomeriggio la riapertura della SS195 gravemente danneggiata dall’alluvione che si è abbattuta sul sud Sardegna tra mercoledì e giovedì scorsi. L’annuncio era stato dato dall’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, al termine del sopralluogo effettuato il 13 ottobre nel cantiere. L’intervento ha un costo di circa 200.000 euro. L'articolo Maltempo, alluvione Sardegna: riapertura della SS195 ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : ancora senza esito le ricerche del pastore disperso : Proseguono in Sardegna le ricerche di Nicola Campitiello, il pastore 38enne campano disperso dall’11 ottobre tra Capo Ferrato e Costa Rei: si teme sia stato travolto dalla piena del Rio Mannu mentre tentava di mettere in salvo le sue pecore. Sul posto numerose squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino e volontari della Protezione civile, che nei giorni scorsi hanno rinvenuto abiti vicino ad alcune pecore morte. L'articolo ...