Macron ci scarica i migranti? Il Viminale schiera la polizia

: ??#Macron che si dice buono e generoso scarica di notte immigrati in Italia? Pretendiamo risposte chiare, rapide e i… - matteosalvinimi : ??#Macron che si dice buono e generoso scarica di notte immigrati in Italia? Pretendiamo risposte chiare, rapide e i… - Isa_Adinolfi : #Juncker ammette che la Francia sfora il deficit. #Macron chiude le frontiere e scarica i migranti come come oggett… - MFantinati : La Francia 'scarica' migranti come se fossero oggetti e tutti tacciono. Chiudono le frontiere, ma Macron è europeis… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ovviamente, dopo la giustificazione della prefettura francese in merito allo scofinamento dei gendarmi cheno isul nostro suolo, non poteva che arrivare la replica del ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini.Il caso ormai è conosciuto. Ieri mattina, intono alle 9.30, lafrancese ha caricato su una camionetta tre immigrati e li hati (senza pensarci più di tanto) a Claviere. E dopo averliti, ha indicato loro la strada per addentrarsi nel nostro Paese. Il filmato è stato girato da un cittadino di Claviere e subito ha fatto discutere. Il ministro dell'Interno ha immediatamente chiesto risposte, risposte che sono arrivate 24 ore dopo da Parigi. La prefettura delle Alte Alpi se ne lava le mani spiegando che quello non era uno sconfinamento, ma un respingimento concordato. "Questo video - scrivono in una nota - mostra una procedura di non ...