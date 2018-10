Macerata | arrestato per spaccio cittadino nigeriano che fu ferito da Luca Traini

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) A due settimana dalla condanna a 12 anni perTriani, l’uomo che in un raid colpì alcuni stranieri a, la Squadra mobile haunperdi sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni. L’, come ricostruito dalla polizia, lo scorso 3 febbraio era stato colpito durante il blitz del 29enne simpatizzante di estrema destra. Otot mesi fafu sconvolta da un raid contro sei stranieri. Il giorno prima unera stato fermato per lo scempio sul corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scappata da una comunità e trovata a pezzi in un trolley.dopo l’agguato agli stranieri fece il saluto davanti al monumento dei Caduti. Fudai carabinieri poco dopo mentre era ancora avvolto in una bandiera tricolore. In aula davanti ai giudici il giorno della sentenza aveva detto: “Non provo nessun ...