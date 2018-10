Macedonia | il parlamento dice sì al cambio del nome

ilgiornale

: ???? Vi ricordate il #referendum (consultivo) in #Macedonia? Non raggiunse il #quorum e l'accordo con la #Grecia semb… - you_trend : ???? Vi ricordate il #referendum (consultivo) in #Macedonia? Non raggiunse il #quorum e l'accordo con la #Grecia semb… - MediasetTgcom24 : Macedonia, Parlamento approva l'accordo con la Grecia sul nome #macedonia - lucianoghelfi : RT @you_trend: ???? Vi ricordate il #referendum (consultivo) in #Macedonia? Non raggiunse il #quorum e l'accordo con la #Grecia sembrò naufra… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Laè sempre più vicina aldefinitivo del proprio. Nella giornata di ieri, ilmacedone si è espresso favorevole al voto per iniziare il lungo processo legislativo di modifica deldel paese dain Repubblica delladel Nord.Il voto parlamentare ha visto più di due terzi dei deputati (all"incirca 80 su 120) a favore del processo di modifica della Costituzione come proposto dal governo in carica. "Una grande giornata per la democrazia a Skopje!", ha scritto sul proprio profilo twitter Johannes Hahn, commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento nella Commissione Juncker. "Mi congratulo con tutti coloro che hanno deciso di proseguire lungo il sentiero dell"Unione europea. Mi aspetto che la libera scelta di tutti i parlamentari sia pienamente rispettata, specialmente di coloro che hanno attraversato il ...