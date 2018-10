Ma la manina che ha cambiato il decreto fiscale è quella di Bitonci? 

Quella manina che ha aumentato i limiti sulla concentrazione di idrocarburi nel decreto Genova : Quante manine ci sono in questo Governo? Oltre a Quella sabotatrice del Dl fiscale ce n'è forse stata un'altra che ha "inquinato" il contenuto del decreto Genova?Quel che appare chiaro è che il Governo del cambiamento non ha, per il momento, cambiato alcune brutte abitudini della politica italiana, come Quella di inserire, in modo subdolo, nei Decreti riguardanti una certa materia, altre norme che poco hanno a che fare con ...

Luigi Di Maio - io lo so di chi è la manina che ha modificato il decreto fiscale : Luigi Di Maio, io lo so di chi è la manina che ha modificato il decreto fiscale Io lo so di chi è la manina che ha inserito nel decreto fiscale l’ormai famosa disposizione pro-riciclaggio. E so anche di chi è l’altra manina che ha riempito il decreto per Genova di sanatorie per i cementificatori di Ischia. So persino perché in qualsiasi decreto-legge di qualsiasi governo, cioè in quasi la metà delle leggi che si fanno oggi in Italia, ci sono ...

Guido Crosetto - la verità su Di Maio e la 'manina' a Porta a porta : 'Vi spiego perché è stato geniale' : Quando Luigi Di Maio ha raccontato a porta a porta da Bruno Vespa della famigerata 'manina' che avrebbe manipolato il Def a sua insaputa e ha annunciato di denunciare in procura il suo stesso governo, ...

Tutti a guardare la “manina” senza accorgersi che il M5s ha tradito il suo elettorato : Al direttore - Mi sono chiesto cosa sarebbe successo se in uno dei passati governi, di centro, di destra, di sinistra, fosse successo quello che nel trasferimento del decreto legge sulla fiscalità abbiamo avuto modo di vedere in diretta lo scorso 17 ottobre. Eppure non dovrei meravigliarmi proprio i

Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'manina? Giochetti pericolosi con l'Europa che ci sta addosso' : Nel momento più difficile per questo governo, tra manine e CdM disertati, tra sospetti e la mannaia dello spread, Matteo Salvini prova a tenere insieme i cocci in un'intervista a La Stampa . 'Insieme ...

Dietro alla “manina” del decreto fiscale : ecco perché non poteva essere al Quirinale : È il cortocircuito più dirompente della giovane vita del governo gialloverde. Prende vita sulla strada che porta al decreto per il condono fiscale, tra sospetti e veleni reciproci, ma lascia Dietro di sé soprattutto una grande confusione. Una manina, secondo il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, avrebbe modificato di nascosto il de...

Manovra - Pizzarotti : “La ‘manina’ denunciata da Di Maio? Assurdo e paradossale. Ricordo che lui si perdeva le mail” : “La vicenda della ‘manina’ denunciata da Di Maio sul dl fiscale? E’ tra l’Assurdo e il paradossale. Io penso che non sia istituzionalmente possibile, non siamo a scuola“. E’ il commento del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ospite de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), sulla denuncia pronunciata ieri sera dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a “Porta ...

Che effetto avrà la 'manina' denunciata da Di Maio sul governo : Il giorno dopo le accuse di Di Maio sulla 'manina' intervenuta per modificare il dl fiscale è l'opposizione ad agitare ancor più le acque chiedendo che il governo riferisca in Aula. Toni duri da parte di Maria Stella Gelmini (FI) ed Emanuele Fiano (Pd) a cui replica il presidente della Camera, Roberto Fico: "Girerò la richiesta al premier Conte". Nel Movimento 5 stelle l'ala ...

Cosa avrebbe aggiunto la 'manina' nel decreto fiscale che ha fatto infuriare Di Maio : Il decreto della discordia è quello recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e per esigenti differenti", composto da 26 articoli e datato 16 ottobre. Secondo Di Maio il testo dell'articolo 9, quello che apre la porta al condono fiscale, e si intitola "Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale", sarebbe stato manipolato. Nel susseguirsi delle bozze - spiega ...

Di Maio ha detto che il testo della Manovra è stato modificato da una 'manina'. Cosa è successo : 'Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina , giovedì 18 ottobre, ndr , si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perchè non è possibile ...

La sindrome della "manina" contagia anche i social : "Te l'avevo detto de salvà in pdf" : La sindrome della manina imbarazza Luigi Di Maio. E, tra la smentita del Colle e il dietrofront dello stesso vicepremier, contagia anche anche i social. A partire proprio dalle poche righe diffuse su twitter dalla presidenza della Repubblica, in cui si affermava che il tanto urlato "testo manipolato" di cui parlava Di Maio non era mai arrivato negli uffici di Sergio Mattarella.In riferimento a numerose richieste da parte degli organi di stampa, ...