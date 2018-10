M5S | No Tap a 5 stelle pronti a contestare Beppe Grillo al Circo Massimo

Italia 5 stelle - il padre di Di Battista con il cartello No Tap : “M5S non torni indietro - mi deluderebbe molto” : Camuffato tra militanti e attivisti, il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio, si è presentato al Circo massimo per la kermesse Italia 5 stelle, sventolando un foglio con le scritte “No Tap, No Tav, No Benetton”. “Se il Movimento tornasse indietro su Tav e Tap mi deluderebbe molto – ha detto – Bisogna rispettare la volontà della base”. Quello del Tap è uno dei temi più scivolosi per il Movimento 5 stelle, ...

Il gioco delle parti M5S-Lega attorno alla Tap. Viaggio nel cantiere del gasdotto : Sono le 16 quando nel cantiere del Tap rimbalzano le parole del ministro dell'Ambiente Costa: "Il gasdotto è già tutto autorizzato, si farà, è questione di legge". Poco più tardi il ministero dello Sviluppo economico con un esponente della Lega (il titolare Luigi Di Maio non si è mai pronunciato) correggerà il tiro in questo teatrino politico, dove gli M5s devono a tutti i costi non deludere la ...

Dalla Lezzi a Donno - ecco il documento firmato dagli M5S in campagna elettorale contro Tap : Le firme dei candidati pugliesi M5s, poi eletti, ci sono tutte: Barbara Lezzi, Diego De Lorenzis, Michele Nitti, Leonardo Donno, per citarne solo alcuni che in campagna elettorale davanti ai cittadini di Melendugno, comune del Salento dove approderà il gasdotto, hanno firmato per lo stop al Tap volando al 65% delle preferenze. Non solo parole al vento, dunque, strillate al megafono, bensì la promessa di fermare il gasdotto Trans ...

Da No Tap a Sì Tap. La parabola triste del M5S in Puglia : "Se loro vorranno fare il gasdotto in Puglia con l'esercito, noi ci metteremo il nostro di esercito" sbraitava Beppe Grillo. "Con il M5s al governo la Tap la blocchiamo in due settimane", gli faceva eco Alessandro Di Battista. "Un'opera che non presenta alcuna ricaduta né occupazionale, né di svilup

Gasdotto Tap - comitati del ‘no’ traditi dal M5S : “Errori nelle autorizzazioni - si blocchi” : I 'No Tap' si sentono dimenticati dal M5S. La ministra per il Sud Barbara Lezzi ha spiegato che interrompere la realizzazione dell'opera adesso avrebbe costi troppo elevati. Atteso per domani il parere finale del ministero dell'Ambiente sul cantiere del Gasdotto in Salento.Continua a leggere

Il Governatore Emiliano tradito da M5S : "Dopo l'Ilva anche sul Tap ritirata indegna dei grillini" : "E' devastante quello che hanno fatto e mi auguro che pongano rimedio accogliendo i suggerimenti della Regione Puglia: decarbonizzazione Ilva e spostamento dell'approdo Tap, visto che non hanno il coraggio di fare quello che avevano promesso di fare.Perché queste sono le uniche soluzioni realistiche che tutelano la salute dei cittadini e l'ambiente". Lo afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alle ...

"Noi M5S abbiamo perso sulla Tap - chiedo scusa". La resa del consigliere regionale Antonio Trevisi : La resa e le scuse. I consiglieri pugliesi del Movimento 5 Stelle sono tornati in Regione con queste parole stampate in volto: "Non ce l'abbiamo fatta a fermare la Tap". Antonio Trevisi, che dello stop al gasdotto Trans Adriatic ha fatto la sua principale battaglia, in lotta anche con il vicepremier Matteo Salvini, non nasconde l'amarezza poche ore dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte: "Siamo stati ottimisti, un po' ...

Con Tap si sgretola il 'modello M5S' in Puglia : Il matrimonio tra il Movimento 5 stelle e la Puglia, terza regione per consensi ai grillini dopo Campania e Sicilia alle ultime elezioni, sembra andare incontro a una profonda crisi di fiducia ora che ...

Con Tap si sgretola il "modello M5S" in Puglia : Il matrimonio tra il Movimento 5 stelle e la Puglia, terza regione per consensi ai grillini dopo Campania e Sicilia alle ultime elezioni, sembra andare incontro a una profonda crisi di fiducia ora che i rappresentanti eletti ritrattano le loro promesse. Era già successo con Ilva e oggi la storia si

Gasdotto Tap - tutto pronto : M5S cede. La ministra Lezzi : 'Fermarlo costerebbe troppo' : ROMA Dopo l'Ilva, la Tap. Mesi di contorsioni, stop and go, ricorsi e manifestazioni, non sembrano riuscire a fermare il cantiere del Gasdotto che, dopo la stagione estiva, è sul punto di riaprire. ...

Tap - il tubo che risucchia le stelle. Se M5S dà l’assenso all’opera i pugliesi non perdoneranno : Su Tap il Movimento 5 stelle rischia di perdere la base fondamentale su cui si fonda la sua filosofia: il rapporto di correttezza tra promesse e fatti. Un eventuale assenso a Tap significherebbe che tutto il consenso ottenuto qui al Sud verrebbe risucchiato in un nanosecondo. Anche la stessa Lega, perderebbe quella sua caratteristica di essere un movimento che garantisce il controllo territoriale di sindaci ed amministratori locali… altro che ...

Tap - 36 ore per decidere - Governo prende tempo per verifica. Maggiore : 'Se ripartono i lavori gli eletti M5S si dimettano' : Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per ...

Avanti Tap - il M5S si rimangia un'altra promessa. E dà la colpa alla Lega : Chiarezza e coerenza. Una campana che i grillini hanno suonato a lungo e che ora, dall'Ilva ai vaccini, alla Tap, sembra ritorcersi contro di loro. Una deLegazione di parlamentari e consiglieri pugliesi del M5s, insieme al sindaco di Melendugno Marco Potì, dopo il Consiglio dei ministri che darà il

I movimenti No-Tap contro gli M5S : "Voltagabbana - ora dimettetevi" : Il silenzio del Movimento 5 Stelle stride con le proteste dei comitati No-Tap che nella politica pentastellata avevano creduto per bloccare la realizzazione del gasdotto, battaglia storica dei grillini. Adesso gli esponenti di governo, nell'imbarazzo generale, allargano le braccia, e al porto di Brindisi gli attivisti sono arrivati a chiederne le dimissioni. "Qui ci sono degli impegni politici presi e vanno rispettati", dice il portavoce dei No ...