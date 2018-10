Italia 5 stelle - Patuanelli (M5S) : “Lega? Ci fidiamo ancora - altrimenti metteremmo fine all’esperienza di governo” : “Non si è incrinato il rapporto con la Lega, ci fidiamo ancora altrimenti metteremmo fine a questa esperienza”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli, appena arrivato alla kermesse Italia 5 stelle, in programma oggi e domani, domenica 21 ottobre, al Circo massimo di Roma. “Il M5s governa con la Lega sulla base di un contratto sottoscritto con senso di responsabilità, lì dentro c’è ...

M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini : 'Andremo fino in fondo'. Di Maio : 'Un'Italia con un risparmio solido' : 'Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento ...

Governo - prove di pace. Di Maio : «La Lega non vuole il condono - col M5S amici ritrovati» : «La Lega non vuole il condono, questo li rende degli amici ritrovati». Lo ha detto davanti a Palazzo Chigi il vice premier Luigi Di Maio. «Togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace ...

Condono - i punti controversi che hanno fatto scoppiare lo scontro tra Lega e M5S : MILANO - Lega e Movimento 5 Stelle tornano a sedersi intorno a un tavolo dopo giorni infuocati, con accuse reciproche rivolte attraverso dirette Facebook e accuse più o meno velate ad esponenti dello ...

Il condono edilizio a Ischia - l’altra cosa che divide Lega e M5S : La vuole il M5S e ammette ai fondi per la ricostruzione del terremoto del 2017 anche migliaia di case frutto di abusi edilizi, ma la Lega ha fatto storie The post Il condono edilizio a Ischia, l’altra cosa che divide Lega e M5S appeared first on Il Post.

Caso Educativi - Lega e M5S attaccano Gandolfi : per ora consulenza gratuita : Diventa un Caso politico la possibile consulenza della Fondazione Istituti Educativi al vicepresidente della Provincia , l'architetto Pasquale Gandolfi, per l'asta delle ex Clarisse di Bergamo. Lega e ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news e svela cosa è davvero successo tra Lega e M5S sul condono fiscale : E’ vero che i Cinque stelle hanno firmato un mega condono e poi se ne sono accorti e se ne sono pentiti? E’ vero che tutta l’Europa è preoccupata perché l’Italia vara il reddito di cittadinanza? E’ vero che Angela Merkel ha incontrato Giuseppe Conte e ha promosso le sue riforme che l’hanno molto impressionata? Questa settimana Marco Travaglio in esclusiva su Loft smonta queste tre fake news per il 40esimo ...

Manovra - Conte : “Mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5S-Lega. Nessuna crisi” : Il premier rassicura: "La 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. Nessuno ha mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori".Continua a leggere

M5S-Lega - resa dei conti dalla sicurezza al sisma : tutte le leggi a rischio : IN BALLO A palazzo Chigi si ritroveranno in mattinata il premier Conte, i due vice Di Maio e Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e quello degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ma il ...

Anche il condono di Ischia fa litigare Lega e M5S : E l'isola colpita dal sisma dello scorso anno si trova al centro di una contesa politica. I rapporti di Legambiente Ischia è uno degli esempi italiani più ricorrenti dell'abusivismo edilizio. Decenni ...

