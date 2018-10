L’Uomo del Giorno | Nicola Legrottaglie | partecipa con la Nazionale alla Confederations

L’Uomo del Giorno : Mattia De Sciglio - dopo 6 anni al Milan passa alla Juve : Mattia De Sciglio, è nato a Milano, il 20 ottobre 1992, è un calciatore italiano, difensore della Juventus e della nazionale italiana. Ricopre il ruolo di terzino, sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, nonostante sia un destro naturale. Ai tempi delle giovanili del Milan nasceva come difensore centrale. dopo 6 anni al Milan passa alla Juventus nell’estate del 2017 per 12 milioni di euro. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Massimiliano Caniato è nato a Sesto San Giovanni, il 19 ottobre 1967, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. cresciuto nell'Inter, ha militato in svariate squadre professionistiche italiane, tra cui il Torino e l'Udinese, con le quali ha disputato diverse gare in Serie A. Ha inoltre militato nell'Alessandria, nel Monza, nel Chievo Verona, nel Venezia e nella Pro Patria. Il 22 giugno 2015 viene nominato

Angelo Trevisan è nato a Prata di Pordenone, il 19 ottobre 1958, è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. È il padre del giocatore Trevor Trevisan. Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore, allenando prima il Santa Lucia di Piave e quindi il Centro del Mobile di Brugnera in Provincia di Pordenone che militavano nel Campionato Interregionale 1991-1992 e nel Campionato

Aristóteles Romero è nato a Calabozo, il 18 ottobre 1995, è un calciatore venezuelano, centrocampista del Crotone e della Nazionale venezuelana. Non appena venne ufficializzata la notizia del suo passaggio al Crotone, sulla rete ci furono dei commenti ironici che facevano riferimento all'omonimia del calciatore con il personaggio del film comico L'allenatore nel pallone: in realtà, il suo nome deriva dal celebre filosofo poiché

Stefano Quattrini è nato a Roma, il 18 ottobre 1959, è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Cresciuto nella Pistoiese, passa poi in prestito alla Viterbese[2] e quindi alla Massese, con cui realizza 10 reti nel campionato di Serie D 1979-1980. Rientrato a Pistoia, disputa 5 partite nell'avvio del campionato di Serie A 1980-1981: esordisce nella massima serie il 14 settembre 1980 in occasione della sconfitta esterna contro

Sergio Goycochea è nato a Lima, il 17 ottobre 1963, è un ex calciatore argentino, di ruolo portiere. Ha difeso la porta della Nazionale argentina finalista al campionato del mondo 1990, subentrando dalla terza partita per l'infortunio del portiere titolare Nery Pumpido. Nel corso di quel mondiale si distinse per alcune decisive parate: in particolare durante l'epilogo ai tiri di rigore nei quarti di finale contro la Jugoslavia,

Adam Marusic è nato a Belgrado il 17 ottobre 1992, è un calciatore montenegrino, difensore o centrocampista della Lazio e della nazionale montenegrina. Piede destro con grandi qualità fisiche ed acrobatiche accompagnate da una buona tecnica. Si definisce terzino destro anche se nella stagione con la maglia dell'Ostenda è stato utilizzato come esterno alto e basso in entrambe le corsie rendendolo così di fatto un jolly per le

È morto Mirco Lincetto : addio a Turbolince - L’Uomo dei talent della nostra tv : È morto Mirco Lincetto, considerato da tutti l’uomo dei talent. Conosciuto meglio con l’appellativo di ‘Turbolince’, aveva preso parte in passato a programmi televisivi come ‘La Corrida’ di Gerry Scotti e Tu Si Que Vales: simpaticissimi i suoi siparietti con la zia d’Italia, ovvero Mara Venier. Nel 2014 aveva partecipato al programma con in giuria Maria De Filippi esibendosi prima con “I giardini di ...

Gianluca Comotto è nato ad Ivrea, il 16 ottobre 1978, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, capo scouting della Fiorentina. Ottime esperienze da calciatore tra Torino, Reggina, Vicenza, Fiorentina, Perugia, Cesena.

Federica Pellegrini : «Dopo Tokyo devo trovare L’Uomo della mia vita» : Atene 2004Pechino 2008L'araba feniceGli allenatoriAvversarie e fidanzatiRoma 2009 Londra 2012Rio 2016PortabandieraBudapest 2017«So che mi aspettano due anni tosti ma ho deciso di continuare a fare la cosa che più mi piace, nuotare». È la conferma ufficiale di qualcosa che era nell’aria. Federica Pellegrini arriva fino a Tokyo 2020, quella che sarà con tutta probabilità la sua quinta e ultima Olimpiade. Lo racconta, insieme a molte altre cose, al ...

David Trezeguet è nato a Rouen, il 15 ottobre 1977, è un dirigente sportivo ed ex calciatore francese, di ruolo attaccante, presidente delle Juventus Legends e ambasciatore nel mondo della Juventus. Con la Nazionale francese è stato campione del mondo nel 1998 ed europeo nel 2000, nonché campione continentale U-18 nel 1996. Con le maglie di club, tra Argentina, Francia e Italia, ha invece conquistato quattro campionati e tre supercoppe

Mesut Ozil è nato a Gelsenkirchen, il 15 ottobre 1988, è un calciatore tedesco di origine turca, centrocampista dell'Arsenal. Prodotto del vivaio dello Schalke 04, ha vestito le maglie di Werder Brema, Real Madrid e Arsenal. I 53 milioni di euro spesi dagli inglesi per acquistarlo nell'estate 2013, lo hanno reso il calciatore tedesco più costoso della storia, di cui è considerato tra i più rappresentativi. Con la Nazionale