Luke Cage cancellata | Netflix annuncia il mancato rinnovo a lavori già in corso

(Di sabato 20 ottobre 2018) Un'altra brutta notizia per i fan Marvel che seguivano le serie dei loro protagonisti su: dopo Iron Fist ancheè stata. Non c'è ancora una conferma ufficiale del fatto che presto questi eroi convergeranno su un'unica piattaforma o meno ma non saranno più su, almeno per il momento.ha seguito Iron Fist come seconda serie Marvelad essere. Secondo quanto riporta Deadline, al momento non ci sono piani per il ritorno dello show nel prossimo servizio di streaming Disney. Non si capisce bene a cosa sia dovuta questa scelta ma secondo l'Hollywood Reporter sembra che "a questo punto non ci siano piani per Disney e Marvel per far risorgeresul prossimo servizio di streaming".Naturalmente si parla dicosì come lo conosciamo perchè niente impedirà una sorta di reboot visto che le cose non sono andate come ...