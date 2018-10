Luke Cage 3 | niente terza stagione | cancellato da Netflix

ilnotiziangolo

: @il_Mendicante @lucaddi A me piaceva luke cage aspettavo con ansia la nuova. Che palle - Coccimari : @il_Mendicante @lucaddi A me piaceva luke cage aspettavo con ansia la nuova. Che palle - wanderalex__ : Sono felice che abbiano deciso di cancellare #LukeCage.. cioè hanno cancellato #IronFist che era più decente.. se n… -

(Di sabato 20 ottobre 2018)3 non vedrà mai la luce. Prima che si inizi a parlare dellacala ancora una volta la mannaia sull’eroe della Marvel e approva la cancellazione. Dopo aver rivoluzionato il concetto di supereroe con il primo protagonista di Harlem, il gigante del binge watching non esita ad usare la scure sue gli altri protagonisti.3, fallito il debutto di Mike Colterha puntato tutto sul nuovo titolo della Marvel, sicura del successo. Le premesse per lo show erano più che buone ed il rinnovo per il secondo capitolo faceva pensare per il meglio. Ed invece non è andata così.3 rimarrà un sogno per tutti gli appassionati del genere, che contavano sul suo ritorno. Purtroppo il gradimento è stato inferiore alle aspettative ed in un solo mese è il secondo titolo presente in catalogo che colpisce duramente l’offerta ...