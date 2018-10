Lotta libera | Mondiali Budapest 2018 | Frank Chamizo va ai quarti! Sconfitto Gong | ora c’è

oasport

(Di sabato 20 ottobre 2018)va! L’italiano, impegnato nella prima giornata deidinella categoria 74kg dellamaschile, conquista il pass per i quarti di finale battendo agli ottavi il sudcoreano Byungminper 5-1 ed ora affronterà nei quarti il kazako Bolat Sakayev. L’azzurro, dopo il 9-0 rifilato nei sedicesimi al tagiko Gamid Dzhalilov, inizia al meglio anche negli ottavi contro il sudcoreano Byungmin, che al primo turno aveva superato l’ucraino Ivan Kusyak per 7-4: dopo una prima lunga fase di studio, l’avversario del nostro rappresentante subisce una penalità a 4’08” dal termine regalando l’1-0 a, che ne approfitta immediatamente e mette a segno un atterramento da 2 punti a 3’42” dal termine. Il primo round finisce così 3-0, eappare sempre in controllo della sfida anche al rientro dopo la ...