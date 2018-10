Lotta libera | Mondiali 2018 | Frank Chamizo demolisce il tagiko Dzhalilov e passa agli

oasport

(Di sabato 20 ottobre 2018) Incomincia nel migliore dei modi il cammino diai Campionati del Mondo didi Budapest nella sua nuova categoria (olimpica) dei 74 kg. Il nostro portacolori si è sbarazzato agevolmente all’esordio delGamidcon il punteggio finale di 9-0 accedendo cosìottavi di finale in cui affronterà uno tra l’ucraino Kusyak ed il sudcoreano Gong. L’italo-cubano ha imposto la sua classe e la sua potenza atterrando l’avversario per due volte nel primo round e portandosi avanti per 4-0 alla pausa.ha provato a trascinare l’azzurro in diverse fasi dia terra senza riuscire a mettere a segno una proiezione o un atterramento, mentreha continuato ad attaccare l’avversario con continuità senza lasciargli possibilità di replica. Il campione iridato in carica dei 70 kg ha messo a segno altri due ...