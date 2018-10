l' ora di iPhone Xr | iniziate le prevendite

iPhone XR ancora quasi in pronta consegna : lancio flop? - : La situazione italiana viene replicata in praticamente tutti i paesi del mondo così che analisti cominciano a supporre che iPhone XR sia stato accolto in modo piuttosto tiepido dal pubblico. Se si ...

iPhone XR - via i preordini/ Apple torna con lo smartphone colorato ed “economico” : prezzi e caratteristiche : Dalla giornata di oggi, venerdì 19 ottobre 2018, è possibile ordinare l’iPhone XR. Dopo i precedenti due modelli presentati lo scorso mese, si è aperta la nuova fase di ''preorder".(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Apple - al via i preordini dell'iPhone XR : il più colorato della Mela : Il terzo degli smartphone della Mela arriva in sei colori, a partire 889 euro. Scocca in vetro e alluminio, display da 6.1'' Lcd Liquid Retina e batteria che dura di più

orario inizio preordini iPhone XR in Italia il 19 ottobre : riepilogo prezzo per ogni versione : L'attesa è finalmente finita per i preordini iPhone XR in Italia. Fra una manciata di ore, esattamente domani venerdì 19 ottobre, i melafonini "entry-level" di questo 2018 saranno prenotatili attraverso il sito del produttore. Quale sarà l'Orario in cui sintonizzarsi sullo shop ufficiale, per accaparrarsi i primi esemplari e magari assicurarsi il device al primo giorno delle spedizioni? Per quanto riguarda i nostri confini, i preordini iPhone ...

La fotocamera di Nokia 8 Sirocco sfiora quella di iPhone 7 su DxOMark : Lo staff di DxOMark ha pubblicato il punteggio ottenuto dalla fotocamera dell'attuale modello top di gamma di HMD Global, ovvero il Nokia 8 Sirocco L'articolo La fotocamera di Nokia 8 Sirocco sfiora quella di iPhone 7 su DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Apple A13 - per i chip di iPhone e iPad 2019 Cupertino sceglierà ancora TSMC - : Secondo le anticipazioni la collaborazione esclusiva tra Apple e il più grande costruttore di processori a contratto al mondo, proseguirà anche il prossimo anno, per i chip Apple A13 destinati agli ...

Sid Meier's Civilization VI ora su iPhone - in sconto del 60% - : Originariamente creato dal noto game designer Sid Meier, Civilization è un gioco di strategia a turni in cui si deve cercare di costruire un impero forte resistente, diventando il sovrano del mondo ...

iPhone XS e XS Max campioni di autonomia - ma Note 9 è ancora il “Migliore” : Il noto sito americano Consumer Reports, l’associazione dei consumatori statunitense, ha provato e recensito i nuovi devices di casa Apple, iPhone XS e XS Max; nella loro classifica si posizionano secondi ad un solo punto di distanza leggi di più...

ora Google Translate per iPhone riconosce i dialetti : (Immagine: Guillaume Payen/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Per quanto possa sembrare marginale, Google Translate è uno strumento essenziale nelle strategia di Mountain View, lo dimostrano le tante migliorie apportate al servizio con il passare degli anni, a partire dal 2006 quando è stato lanciato. A giugno del 2018 contava 500 milioni di utenti giornalieri ed era in grado di districarsi tra 103 diverse lingue. Oggi fa un ulteriore ...

iPhone Xs migliora la velocità LTE rispetto ad iPhone X : iPhone Xs è stato criticato un po’ perché rappresenta un aggiornamento marginale rispetto ad iPhone X, caratteristica, in genere, delle versioni “s”. Non ci sono funzionalità killer nei dispositivi Apple di quest’anno e alcune persone hanno suggerito che la manciata di aggiornamenti marginali, come un processore più veloce e una fotocamera migliorata, non valgono il passaggio ai nuovi device. iPhone Xs migliora LTE ...

iPhone 6s : come è fatto - dove comprarlo - a chi ancora conviene : ... dettaglio importante nel caso vogliate cercare informazioni precise on line, è ancora oggi tra i telefoni più diffusi e continuerà ad esserlo è semplice: è un buon modo per entrare nel mondo Apple, ...

Apple e Salesforce collaborano per funzioni esclusive su iPhone e iPad - : ... iPad e iOS insieme alle app native di Salesforce e al nuovo SDK di Salesforce, siamo in grado di offrire ai nostri clienti esperienze eccezionali per lavorare in tutto il mondo» ha dichiarato Tim ...

"Animali morti per decorare gli iPhone? No - grazie". L'utente vegano attacca l'azienda (che risponde a tono) : "Cani, gatti, cavalli morti solo per decorare i nostri iPhone? No grazie". Comincia così il botta e risposta tra la compagnia Saddleback Leather, che lavora al 100% in pelle, e un utente vegano. La discussione si è aperta e conclusa in rete, con una serie di commenti a un video postato dall'azienda americana che mostra la creazione delle loro custodie per iPhone. "Nessun animale è stato ucciso. Una mucca è morta ma ...

Per comprare un iPhone Xs nelle Filippine bisogna lavorare 5 mesi digiunando. E in Italia? : Considerando questo e il prezzo di iPhone XS 64GB nei vari paesi del mondo , da noi è tra i più cari , viste le tasse e l'IVA, , le sorprese non mancano. Come anticipato, i nostri vicini di casa ...