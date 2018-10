Livorno | 88enne muore dissanguata per i graffi del suo gatto

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) È mortaper idi un. Sembra incredibile, ma è successo davvero. La tragedia è avvenuta il 15 ottobre scorso a Vada, in provincia di. La vittima è una signora di 88 anni, Silvana Masotti, molto conosciuta in paese per i suoi lavori di antico rammendo. Come rivela Il Tirreno, l'episodio è accaduto nel giardino della sua casa nella tarda mattinata.Ilhaato, forse per gioco, le gambe della donna. La donna, però, soffriva di vene varicose e ile hanno provocato un'emorragia che poi, come stabilito dal referto di morte, ha provocato il decesso della. Immediatamente, è partita un'indagine e i medici sono riusciti a stabilire che la vittima si curava da alcune patologie assumendo anticoagulanti che hanno accelerato sensibilmente la fuoriuscita di sangue.Dalle prime ricostruzioni e ipotesi, sembra che la donna in un primo momento non si ...