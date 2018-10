LIVE MotoGP | GP Giappone 2018 in DIRETTA | Dovizioso conquista la pole position! Marquez

oasport

(Di sabato 20 ottobre 2018) Buongiorno e bentrovati alladelle qualifiche del GP delquartultima prova del Mondialedi. Sul tracciato di Motegi si prospetta un time-attack molto interessante con Marce Andreapronti a confrontarsi per centrare la. Lo spagnolo della Honda vuol festeggiare l’iride in questo round, nel weekend di casa della propria squadra. E allora le motivazioni per far bene da parte dell’iberico ci sono tutte. Tuttavia, la Rossa, orfana di Jorge Lorenzo per l’infortunio subito dal maiorchino in Spagna ad Aragon e in Thailandia, punta forte sul forse. Il circuito “Stop&Go” ben si adatta allo stile di guida del “Dovi” che non a caso l’anno scorso vinse al termine di un confronto epico sotto la pioggia con Marc. Ci sono buone possibilità per un remake. In casa Yamaha, invece, si fa fatica ...