Live Juventus - Genoa 1-1 Gol di Bessa

Live Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 1-1 - a Cristiano Ronaldo risponde Bessa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

DIRETTA/ Juventus Genoa (risultato Live 1-1) info streaming video e tv : Pareggio di Bessa!

Juventus - Genoa 1-0 Live : cronaca e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] 38' prova ad avanzare il Genoa ma fatica a superare la metà campo 35' sugli sviluppi del corner la difesa ...

L'invincibile Juventus di Massimiliano Allegri, 8 partite ed altrettante vittorie fino a questo punto del campionato, torna a giocare di fronte ai propri tifosi nella partita del sabato alle ore 18

Juventus-Genoa 1-0 : risultato e cronaca in diretta Live - Serie A 2018/2019 : Juventus-Genoa, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Live. Juventus - Genoa 0-0 : All Juric La cronaca: 14' grande occasione per la Juventus: Cuadrado crossa da destra, Ronaldo a pochi metri dalla porta centra il palo con un colpo di testa. Sugli sviluppi la Juve mette fuori 10' ...

Juventus-Genoa Live : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Juventus , 4-3-3, : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri Genoa , 3-5-2, : ...