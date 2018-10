L' Isola di Pietro 2 | i nuovi personaggi

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 prima puntata : due terribili incidenti : Anticipazioni prima puntata L’Isola di Pietro 2: cosa succederà? Le Anticipazioni della prima puntata de L’Isola di Pietro 2 ci parlano di due terribili incidenti. Non appena scopriremo che Pietro Sereni (Gianni Morandi) è riuscito a ricreare una stabilità famigliare, una sciagura lo sconvolgerà. Pietro, dopo tanto impegno, ha ricreato quella serenità che sembrava perduta […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 ...

La trama de L’Isola di Pietro 2 rivela i ruoli di Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini : La trama de L'Isola di Pietro 2 finalmente rivela i primi dettagli sui nuovi episodi e su quello che vedremo a partire da domenica sera su Canale 5. Gianni Morandi sarà al centro del nuovo, intricato, giallo alla base della nuova stagione della serie e al suo fianco si schiereranno Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini tra passato e futuro. Ne L'Isola di Pietro 2, Pietro Sereni (Gianni Morandi) è insieme alla sua famiglia finalmente riunita. ...

Isola di Pietro 2 - torna il ‘pediatra’ Gianni Morandi : anticipazioni prima puntata 21 ottobre : Dopo il grande successo della prima stagione, domenica 21 ottobre in prima serata su Canale 5 arriva l’episodio inaugurale de L’Isola di Pietro 2 la serie coprodotta da RTI e Lux Vide che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla lunga serialità italiana (e sulle reti Mediaset). Come abbondantemente annunciato nei mesi scorsi, per questa nuova stagione sono arrivate ad arricchire il cast anche Elisabetta Canalis e Lorella ...

Lorella Cuccarini a DM : «Ne L’Isola di Pietro interpreto un personaggio impegnativo. Un varietà Mediaset con Morandi? Sarebbe bello» : Lorella Cuccarini Il suo ritorno al varietà, per ora, è solo fanta tv. “Magari!” chiosa lei, allargando un sorriso. Quello alla fiction, invece, è cosa certa. Lorella Cuccarini è tornata davanti alla macchina da presa: tra i nuovi protagonisti de L’Isola di Pietro 2 ci sarà anche lei. Dopo essersi dedicata al teatro, a 53 anni, la showgirl si è lanciata nel progetto in onda in prime time su Canale5 a partire da domenica 21 ottobre, ...

L’Isola di Pietro 2 - colpo di scena : Elisabetta Canalis esce di scena nel peggiore dei modi : Elisabetta Canalis ha da poco compiuto 40 anni. L’ex velina di Striscia la Notizia, sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri e mamma di Skyler Eva, ha scelto Los Angeles come nuova casa. Lì, insieme all’amica e collega Maddalena Corvaglia, ha aperto un centro sportivo e lavora come modella per campagne pubblicitarie. Eli ha scelto gli Stati Uniti, ma in futuro vede la sua vecchiaia in Italia. ”Di certo non voglio ...

L'Isola di Pietro 2 con le new entry Cuccarini e Canalis. Matilde Bernabei : "Speriamo di venderla all'estero" : "E' uno dei grandi eventi di Canale 5. Se la prima stagione era bella, questa è bellissima: è stato fatto un lavoro di una professionalità incredibile". Parola di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, che durante la serata di presentazione della seconda stagione de L'Isola di Pietro ha speso belle parole per la fiction co-prodotta con Luxvide e in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 21 ottobre. Gianni Morandi vestirà ancora ...

L’Isola di Pietro 2 - colpo di scena : Elisabetta Canalis muore subito : Elisabetta Canalis, L'Isola di Pietro A L’Isola di Pietro 2 cambierà tutto, di nuovo. Imprevisti e colpi di scena stravolgeranno infatti gli equilibri con cui si era conclusa la prima stagione della fiction di Canale5 e porteranno ancora Pietro (alias Gianni Morandi) a lottare per il bene della comunità di Carloforte. Ad accendere la trama sarà anche l’ingresso di nuovi personaggi, che irromperanno in medias res, aggiungendo tensione ...

Al via II stagione 'L'Isola di Pietro' con Morandi : anche Lorella Cuccarini nel cast : C'e' un omicidio che si snoderà come filo conduttore nelle 6 puntate. Una tragedia che travolgerà la cara nipotina. Qualche segreto nel suo passato. Per il pediatra Pietro Sereni la serenità di una ...

L’Isola di Pietro 2 - Gianni Morandi : «Il mio personaggio si è rafforzato. La terza stagione? Sarà il pubblico a decidere» : L'Isola di Pietro 2 Corre sempre, Gianni Morandi. Anche nella fiction: dove serve, lui c’è. Immerso tra colpi di scena, amori, contrasti e misteri che riemergono dal passato, il popolare cantante non avrà un attimo di quiete nella seconda stagione de L’Isola di Pietro, la serie tv di Canale5 che lo vedrà nuovamente nei panni del protagonista Pietro Sereni, un pediatra vedovo diventato il punto di riferimento della cittadina di ...