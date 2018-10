Ligue 1 | Psg-Amiens 5-0 | Tuchel fa 10 su 10

Probabili Formazioni Psg-Amiens - Ligue 1 20-10-2018 : Sulla carta, il pluridecorato PSG sarà destinato ad aumentare il suo vantaggio nella parte superiore della classifica in Ligue 1, e sta cercando di raggiungere le ‘dieci partite perfette’ con dieci vittorie in campionato dall’inizio della stagione 2018/19. Affronta la squadra dell’Amiens che deve ancora vincere la sua prima trasferta stagionale.Il PSG è al momento la squadra migliore in assoluto all’inizio di un campionato di ...

Il PSG sfiora il miliardo : da solo vale il 33% dell’intera Ligue 1 : Quanto vale il Paris Saint Germain? Nessuno come i parigini, almeno in Francia, secondo uno studio del quotidiano L'Equipe. L'articolo Il PSG sfiora il miliardo: da solo vale il 33% dell’intera Ligue 1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il brand “Ligue 1” cresce grazie al PSG : ascolti a +25% nel 2017/2018 : Le stelle del PSG attraggono pubblico e investitori. ascolti in crescita del 25% e diritti venduti a oltre 1,1 miliardi, +59% rispetto al ciclo precedente. L'articolo Il brand “Ligue 1” cresce grazie al PSG: ascolti a +25% nel 2017/2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Psg - che record per Kylian Mbappé : il francese è il giocatore più giovane a segnare un poker in Ligue 1 : I quattro gol rifilati al Lione hanno reso Mbappé il giocatore più giovane a siglare un poker in Ligue 1 Il francese Kylian Mbappé continua ad accumulare record di precocità: l’attaccante del Paris Saint-Germain è diventato il giocatore più giovane domenica a segnare un poker di gol in Ligue 1. Lo ha affermato la società statistica Opta, da quando la Ligue 1 è stata creata 45 anni fa, nessun giocatore aveva segnato quattro gol in una ...

Ligue 1 - 9a giornata : il PSG è inarrestabile : Gli uomini di Tuchel asfaltano 5-0 il Lione e portano a casa la nona vittoria in altrettante partite. A -8 c'è il Lille, 3-1 al Saint Etienne,; crisi nera per il Monaco: terza sconfitta consecutiva, 2-...

Ligue 1 - manita del Psg contro il Lione : Mbappé segna 4 gol in 13 minuti : Il Psg vince 5-0 contro l'Olympique Lione e continua la sua marcia solitaria al comando della Ligue 1 a punteggio pieno dopo nove giornate. Mattatore della serata è stato Kylian Mbappè, autore di ...

Ligue1 - il Psg vola : Mbappé superstar e Lione al tappeto : Parigini a punteggio pieno: decidono Neymar e quattro reti del francese. Crisi Monaco, bene il Marsiglia

Ligue1 - cinquina Psg sul Lione : Mbappe show con 4 gol : Il 5-0 sembra scontato, ma solo a prima vista. Perché anche se finora il Psg non ha mai segnato meno di tre reti a partita, contro il Lione, i campioni di Francia hanno dovuto faticare per imporsi, in ...

Ligue 1 - il PSG fa otto su otto : distrutti il Nizza di Balotelli! : Paris Saint Germain vittorioso contro il Nizza di Balotelli, entrato in campo solo nella ripresa così come Verratti tra i parigini Ottava vittoria nelle prime otto giornate di campionato per il Paris Saint Germain che si impone per 3-0 in trasferta sul campo del Nizza grazie ai gol di Neymar al 22′, Nkunku al 46′ e ancora Neymar al 92′. Tra i parigini è rimato in panchina Buffon, mentre Verratti è entrato nella ripresa ...

Ligue 1 - il Psg non si ferma più : 3-0 a Nizza e otto su otto : Sa solo vincere la squadra di Tuchel, che passa con Neymar, due volte, e Nkunku. Solo 45', incolore, per Balotelli

Pronostico Nizza-Psg - Ligue 1 29-09-2018 : Ligue 1 2018-2019, 8^ giornata, analisi e Pronostico di Nizza- Paris Saint Germain sabato 29 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Pronostico Nizza-Psg si sfideranno venerdi’ 28 settembre, sfida valida per l’ 8^ giornata di Ligue 1, ecco il Pronostico per la tua scommessa vincente.Come arrivano Nizza e Psg alla sfidaOttava giornata di Ligue 1 che proseguiamo con il Pronostico Nizza Paris Saint Germain, match in programma ...

Ligue 1 - risultati 7a giornata : PSG inarrestabile : Gli uomini di Tuchel superano 4-1 il Reims e portano a casa il settimo successo consecutivo. A -8 ci sono Lione, 3-0 con il Digione,, Marsiglia, 3-2 sullo Strasburgo, e Lille, sconfitto dal Bordeaux,. ...

Ligue1 - Psg in rimonta : 4-1 al Reims al Parco dei Principi : La squadra di Tuchel resta a punteggio pieno. Bene Lione e Marsiglia che agganciano il Lille al secondo posto

Ligue1 : in campo Monaco e Nizza - chiude Psg : Psg di un altro pianeta per la Ligue1. Il +5 e' destinato ad aumentare perche' i campioni ospitano il Reims mentre i sorprendenti inseguitori del Lilla sono impegnati a Bordeaux. In affanno i ...