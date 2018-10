Liga | Real ancora in crisi | Atletico Madrid fermato sul pari

Liga - Real Madrid sempre più in crisi : battuto dal Levante al Bernabeu : 'Lopetegui nell'abisso'. Con questo titolo l'edizione online del quotidiano sportivo AS commenta il ko casalingo del Real Madrid oggi contro il Levante. Gli ospiti hanno violato il Bernabeu ...

Liga - il Real Madrid cade ancora : il Levante passa 1-2 al Bernabeu. Lopetegui a rischio esonero? : Una crisi senza fine. Il Real Madrid perde 1-2 al Bernabeu contro il Levante e continua il suo momento nero. Per i Blancos è la terza sconfitta consecutiva in Liga e la quarta nelle ultime cinque ...

Pronostico Villarreal vs Atletico Madrid - La Liga 20-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre. L’imperativo per le due formazioni è quello di conquistare punti, sopratutto ne hanno un disperato bisogno i padroni di casa che davanti ai propri tifosi vogliono cancellare la brutta partenza in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Real Madrid - Bale torna ad allenarsi con il gruppo : probabile schieramento nella prossima gara di Liga : Il Real Madrid può contare nuovamente su Garreth Bale , che nell'allenamento odierno è stato tutto il tempo con il gruppo, motivo per cui il suo recupero è ormai certo e molto probabilmente lo ...

Pronostico Real Madrid vs Levante - La Liga 20-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Levante, sabato 20 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Levante, sabato 20 ottobre. I Campioni d’Europa del Real Madrid vogliono dare una sterzata al proprio campionato tornando al successo dopo tre giornate di digiuno. La formazione di Lopetegui vive un momento delicato e non può permettersi di sottovalutare l’impegno perché al ...

Liga - il Siviglia prepara lo ‘sgambetto’ : Barcellona e Real Madrid non brillano mentre l’Atletico si conferma da titolo : Non solo la Premier League anche la Liga spagnola si conferma sempre più avvincente con una grossa sorpresa nelle zone alte della classifica. La graduatoria è infatti guidata dal Siviglia che sta attraversando un momento entusiasmante, sono infatti 4 le vittorie consecutive, l’ultima davanti al pubblico amico contro il Celta Vigo, si tratta di una squadra abituata a vincere in Europa e che quindi può dare del filo da torcere alla big ...

Cristiano Ronaldo - dal Portogallo : "Fu il Real Madrid ad obbLigarlo a pagare la Mayorga" : La prima pagina del Correio da Manha Cristiano Ronaldo firmò l'accordo con Kathryn Mayorga nel 2010, impegnandosi a pagare un indennizzo alla donna, su pressione del Real Madrid. È l'indiscrezione ...

Real e Barcellona "riaprono" la Liga : I flop delle due storiche grandi di Spagna per un equilibrio mai visto prima. Così tra il Siviglia capolista e l'Eibar dodicesimo ci sono solo 6 punti

Liga - Alaves-Real Madrid 1-0 : i Blancos non sanno più segnare. Decide Garcia : E ora è crisi nera. Il Madrid non solo non segna più ma ha addirittura perso 1-0 a Vitoria contro l'Alaves, infilato da un colpo di testa al 95' di Manu Garcia. Sconfitta dei Blancos che a ...

Deportivo Alaves vs Real Madrid - Formazioni Ufficiali La Liga 06-10-2018 : La Liga 2018-2019, 8^ giornata: le Formazioni Ufficiali di Deportivo Alaves-Real Madrid in programma alle ore 18.30. Bale al fianco di Benzema in attacco per le Merengues.Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre. E’ una partita d’alta quota quella che vedrà di fronte Alaves e Real Madrid, rispettivamente sesta e seconda della classe. Le Formazioni Ufficiali della partita.Le Formazioni Ufficiali di Deportivo Alaves-Real MadridAlaves ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Betis - La Liga 7-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre. Al Wanda Metropolitano si affrontano due squadre reduci da importanti successi nelle competizioni europee. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atletico Madrid e Real Betis?L’Atletico Madrid è in serie positiva da quattro turni, dove ...

Pronostico Deportivo Alaves vs Real Madrid - La Liga 6-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre. E’ una partita d’alta quota quella che vedrà di fronte Alaves e Real Madrid, rispettivamente sesta e seconda della classe. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Deportivo Alaves e Real Madrid?Dopo cinque turni da imbattuto, per il ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Sociedad - La Liga 5-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre. Riparte La Liga con il derby basco, l’anticipo dell’ottava giornata. L’impegno non sarà dei più semplici al San Mames, tra due formazioni escluse dalla competizioni europee e che occupano la parte bassa della classifica. Analisi e ...

Liga - 7a giornata : pareggi per Barcellona e Real Madrid : 1-1 per gli uomini di Valverde con l'Athletic Bilbao, senza gol il derby di Madrid contro l'Atletico. Il Siviglia continua a stupire e batte a domicilio 3-1 l'Eibar, ancora in gol l'ex Milan André ...