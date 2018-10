L’herpes causa l’Alzheimer? Uno studio svela il legame nel 50% dei casi

meteoweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ladell’Alzheimer potrebbe essere più comune di quanto non si pensi: il virus Hsv1 (Herpes simplex virus 1), quello che provoca l’herpes labiale ma anche encefaliti, risulterebbe infatti “collegato a oltre un caso su 2” della forma di demenza che preoccupa sempre di più la comunità scientifica, i medici e i sistemi sanitari. Una revisione pubblicata su ‘Frontiers in Ageing Neuroscience’ suggerisce nuove evidenze – comunque da confermare – di un possibile link-effetto tra infezione da herpes virus e la malattia degenerativa che mina la memoria. E a firmarla è Ruth Itzhaki, che all’università di Manchester in Gb ha dedicato oltre 25 anni a studiare la possibile associazione. I risultati del suo ultimo lavoro suggeriscono soprattutto “l’allettante prospettiva di un trattamento preventivo semplice ed efficace per ...