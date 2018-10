Leopolda - Minniti : candidarmi? Al momento no : "Vogliamo sapere tutti se ti candidi", chiede Enrico Lucci, giornalista e conduttore televisivo con la trasmissione Nemo, su rai2. "Al momento no", risponde Marco Minniti. Il velocissimo scambio ha avuto luogo sotto il palco della Leopolda, nel momento in cui Minniti, assediato dai giornalisti e dagli uomini della sicurezza, ha lasciato il suo posto per recarsi nel retro palco dove è presente anche Matteo Renzi.

Congresso Pd - Minniti arriva ‘blindato’ alla Leopolda : “Candidarmi? Al momento no” : Poche parole, dopo l’arrivo alla Leopolda ‘blindato’ dalla scorta. Ma la riserva, di fatto, resta. “Candidarmi come segretario? Al momento no“. L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, possibile candidato renziano al Congresso dem, prende ancora tempo prima di decidere. Entrato nella stazione di Firenze passando da un ingresso laterale, Minniti ha preso posto in terza fila, accerchiato dai cronisti e ...

Leopolda - renziani e militanti incoronano Minniti : “E’ la carta giusta per il Congresso Pd. Non è rincorsa alla Lega” : Sarà pure un argomento tabù quello del Congresso Pd alla Leopolda, con Matteo Renzi e i suoi fedelissimi tutt’altro che interessati a rilanciarlo. E, al di là di quanto dichiarato pubblicamente, magari con l’ambizione di rinviarlo, dopo le Europee. Eppure, con la candidatura di Marco Minniti in stand-by e in attesa che lo stesso ex ministro arrivi alla kermesse fiorentina, la Leopolda sembra già incoronarlo. Dai parlamentari ...