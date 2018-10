ilfattoquotidiano

: Leopolda 2018 al via a Firenze, il programma. #Renzi: Ritorno al futuro - SkyTG24 : Leopolda 2018 al via a Firenze, il programma. #Renzi: Ritorno al futuro - DanielaAiuto : #Renzi alla #Leopolda presenta la 'contro-manovra' e parla proprio lui di responsabilità...altro che ritorno al fut… - MPenikas : FQ: Leopolda, il ritorno del finanziere Davide Serra. Renzi lo esalta e attacca: “Salvini-Di Maio? Persi 700 milio… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) C’è chi ricorda ancora le sue dichiarazioni esplosive sullo sciopero alla2014, quandoamico die storico sponsor delle sue campagne elettorali – rivendicò la necessità di limitarlo, convinto che creasse più disoccupati. Parole che costrinsero l’alaana del Pd a immediate rettifiche, dopo uno scontro con la Cgil nel mezzo della riforma (contestata) del Jobs Act. Ora, anni dopo quelle polemiche,ha fattosul palco della, alla sua nona edizione. Chiamato dall’amico ed ex premier per spiegare ai militanti i rischi sui mercati legati all’avvento del governo Conte pentaleghista. Dopo più di vent’anni di residenza londinese,aveva deciso di trasferire in Italia il suo domicilio, usufruendo dei vantaggi fiscali garantiti ai super ricchi che si trasferiscono in Italia, come aveva ...