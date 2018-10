Leopolda | Giachetti | “Rinviare Congresso? Non deve dirlo Renzi” E su scontro Lega-M5s

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) Con la candidatura di Marco Minniti, tra gli ospiti attesi alla, ancora in stand-by, in casa renziana c’è ancora chi prova ad allungare i tempi del. Un rinvio, dopo le Europee, magari da giustificare con il rischio di una tempesta finanziaria sul Paese. Roberto, però, da settimane in sciopero della fame in attesa della data del, nega la ricostruzione. “Un alibi, non è lui a doverlo convocare, né a doversi dimettere. Io continuerò finché non sarà avviata con certezza la fase congressuale”. Piuttosto,attacca il governo M5s-, convinto che gli attriti su condono e decreto fiscale non porteranno ad alcuna crisi: “Una farsa, sono attaccati con il culo al potere”, rivendica, con toni tutt’altro che insoliti. L'articolo: “Rinviare? NonRenzi”. ...