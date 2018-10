Leopolda | Bonolis a Renzi | “Di Maio e Salvini? Coppia di comici come Totò e Peppino o

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) “Nella commedia all’italiana abbiamo avuto grandi coppie comicheo Franco e Ciccio. Ora abbiamoe Di. Anche loro hanno il tormentone,le grandi coppie comiche: per loro sono sempre i migranti“. Così Paoloscherza con il senatore Pd, Matteo, sul palco dellaa Firenze, parlando dei due vicepresidenti del Consiglio. “e Diusano il decreto in maniera definitiva” – continua – “perché per decreto la povertà non esiste più, propriole buche a Roma“., che ironizza anche sulla manipolazione del decreto fiscale denunciata da Luigi Di, si è presentato all’evento, regalando un presente all'”anfitrione”: “Tieni, questo è un poncho degli Intilimani. Così c’hai ancora qualcosa di sinistra“. Poi si rivolge scherzosamente a ...