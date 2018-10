Leopolda 9 | Renzi | ingresso da star Video streaming | Matteo | Matteo | lui

Leopolda - renziani e militanti incoronano Minniti : “E’ la carta giusta per il Congresso Pd. Non è rincorsa alla Lega” : Sarà pure un argomento tabù quello del Congresso Pd alla Leopolda, con Matteo Renzi e i suoi fedelissimi tutt’altro che interessati a rilanciarlo. E, al di là di quanto dichiarato pubblicamente, magari con l’ambizione di rinviarlo, dopo le Europee. Eppure, con la candidatura di Marco Minniti in stand-by e in attesa che lo stesso ex ministro arrivi alla kermesse fiorentina, la Leopolda sembra già incoronarlo. Dai parlamentari ...

Matteo Renzi - che brutta fine alla Leopolda : ora è lui a intervistare Paolo Bonolis - non viceversa : Con Bonolis parla di tv, censura, politica, leggerezza, Kubrik e delle passioni del conduttore. Oltre a Marzullo e Letterman, dei poveri, Matteo Renzi ricorda anche Fabio Fazio , soprattutto nelle ...

Leopolda - arriva la contromanovra di Renzi per salvare il Paese : Anche l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto particolarmente preoccupato per la direzione verso cui sta andando il Paese, poiché causa l'impennata dello spread "in questi giorni si ...

Leopolda - la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore : “Realizzo un sogno. Sono felicissimo” : “Posso finalmente realizzare il sogno della mia vita: posso fare il conduttore televisivo. Sono felicissimo”. Lo ha detto sorridendo Matteo Renzi, oggi nel corso della seconda giornata di lavori della Leopolda 9, iniziando la sessione pomeridiana che prevede Renzi nell’insolita veste di conduttore di un talk show. L'articolo Leopolda, la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore: “Realizzo un sogno. Sono ...

Leopolda - arriva la contromanovra di Renzi per salvare il Paese : Anche l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto particolarmente preoccupato per la direzione verso cui sta andando il Paese, poiché causa l'impennata dello spread "in questi giorni si ...

Leopolda - Giachetti : “Rinviare Congresso? Non deve dirlo Renzi”. E su scontro Lega-M5s : “Farsa - attaccati col culo al potere” : Con la candidatura di Marco Minniti, tra gli ospiti attesi alla Leopolda, ancora in stand-by, in casa renziana c’è ancora chi prova ad allungare i tempi del Congresso. Un rinvio, dopo le Europee, magari da giustificare con il rischio di una tempesta finanziaria sul Paese. Roberto Giachetti, però, da settimane in sciopero della fame in attesa della data del Congresso, nega la ricostruzione. “Un alibi, non è lui a doverlo ...

Leopolda 9 - Renzi : "Rischiamo l'osso del collo"/ Streaming video : "Salvini e Di Maio non romperanno mai" : Leopolda 9, Renzi: "Ritorno al futuro": la nona edizione della kermesse Renziana nella storica stazione di Firenze. Non si parlerà del Congresso Pd: Streaming video, ospiti e programma.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:46:00 GMT)

Leopolda - al via la seconda giornata. Oggi il talk show di Renzi / FOTO / VIDEO / DIRETTA : Clicca su questo link per la DIRETTA Nel pomeriggio, dopo la visione collettiva della finale del campionato del mondo di pallavolo femminile, che vedrà impegnate le ragazze azzurre, l'ex premier ...

Leopolda 2018 Programma - Firenze - Ritorno al futuro - Renzi - Leopolda9 : ... ma vista la drammatica situazione finanziaria che il nostro Paese rischia di dover affrontare di nuovo ci sarà una sorta di introduzione su passato, presente e futuro della nostra economia. Ore 21,...

Leopolda - che cosa c'è nella "contromanovra" di Renzi e Padoan : Sei misure per "ridurre lo spread e dimezzare le tasse". A presentarle, alla Leopolda 9 a Firenze, Matteo Renzi e Pier Carlo...

Leopolda - Scalfarotto lancia comitati civici : “Non è embrione del partito di Renzi”. Ma c’è chi spera nel nuovo soggetto : “I comitati civici? Non saranno l’embrione del nuovo partito di Renzi”. Taglia corto Ivan Scalfarotto, l’ex sottosegretario allo Sviluppo economico e deputato dem, pronto a presentare l’iniziativa alla nona edizione della Leopolda. “Nessun tentazione di abbandonare un simbolo logoro e un partito abbattuto dalle sconfitte? No, siamo orgogliosi di quanto fatto. I comitati serviranno a reagire a un governo che ...

Leopolda - il ritorno del finanziere Davide Serra. Renzi lo esalta e attacca : “Salvini-Di Maio? Persi 700 milioni al mese” : C’è chi ricorda ancora le sue dichiarazioni esplosive sullo sciopero alla Leopolda 2014, quando Davide Serra – finanziere amico di Renzi e storico sponsor delle sue campagne elettorali – rivendicò la necessità di limitarlo, convinto che creasse più disoccupati. Parole che costrinsero l’ala Renziana del Pd a immediate rettifiche, dopo uno scontro con la Cgil nel mezzo della riforma (contestata) del Jobs Act. Ora, anni dopo ...

Leopolda - Renzi contro tutti : dai dirigenti Pd “beneficiati e rancorosi” al governo di “cialtroni”. Poi rilancia : “Non starò zitto” : Dopo le batoste elettorali, le dimissioni da premier e segretario dem, almeno per una notte, tra i suoi militanti, Renzi torna nei panni del “rottamatore”, attaccando tutti, alla nona edizione della Leopolda a Firenze: dai dirigenti Pd che gli hanno voltato le spalle, bollati come “beneficiati e rancorosi“, fino al governo M5s-Lega, con Salvini e Di Maio accusati come “cialtroni“. Quasi sembra aver preso una ...

Leopolda - l’entrata da star di Renzi. La base lo acclama : “Matteo - Matteo”. Lui ironico : “Il Fatto scriverà che osannate Salvini” : Si è aperta a Firenze la nona edizione della Leopolda, la kermesse di Matteo Renzi. L’ex segretario ha scelto un’entrata trionfale, da ‘star’, in mezzo ai militanti che lo applaudivano e lo abbracciavano. Poi, una volta sul palco, si è lanciato in una battuta ironica contro il Fatto Quotidiano, mentre la sua base lo acclamava invocando il suo nome “Matteo, Matteo”. “State buoni, tanto domani il Fatto ...