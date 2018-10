LEOPOLDA 9 | RENZI INGRESSO DA STAR Video streaming | Bonolis a sorpresa | Ti ho

Paolo Bonolis alla LEOPOLDA ironizza con Renzi sulla 'manina' : «Avevo preparato discorso - ma non lo trovo più» Video : Agenzia Vista, Firenze, 20 ottobre 2018 Paolo Bonolis è stato intervistato da Matteo Renzi sul palco della Leopolda. Arrivando in sala Bonolis ha ironizzato sulla 'manina' evocata da Luigi Di Maio ...

LEOPOLDA - Bonolis a Renzi : “Di Maio e Salvini? Coppia di comici come Totò e Peppino o Franco e Ciccio” : “Nella commedia all’italiana abbiamo avuto grandi coppie comiche come Totò e Peppino o Franco e Ciccio. Ora abbiamo Salvini e Di Maio. Anche loro hanno il tormentone, come le grandi coppie comiche: per loro sono sempre i migranti“. Così Paolo Bonolis scherza con il senatore Pd, Matteo Renzi, sul palco della Leopolda a Firenze, parlando dei due vicepresidenti del Consiglio. “Salvini e Di Maio usano il decreto in maniera ...

Renzi mattatore alla LEOPOLDA : scherza con Bonolis e candida Rula Jebreal : E' arrivato anche l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti alla Leopolda di Firenze, l'edizione numero 9 della kermesse politica lanciata da Matteo Renzi. Molti sindaci del centrosinistra, com'è noto, hanno chiesto a Minniti di candidarsi per la segreteria del Pd. Lui non ha ancora sciolto la riserva ma potrebbe farlo molto presto. A chi gli chiedeva se è candidato alla segreteria ha risposto così: "Al momento no".Il grande mattatore della ...

LEOPOLDA - renziani e militanti incoronano Minniti : “E’ la carta giusta per il Congresso Pd. Non è rincorsa alla Lega” : Sarà pure un argomento tabù quello del Congresso Pd alla Leopolda, con Matteo Renzi e i suoi fedelissimi tutt’altro che interessati a rilanciarlo. E, al di là di quanto dichiarato pubblicamente, magari con l’ambizione di rinviarlo, dopo le Europee. Eppure, con la candidatura di Marco Minniti in stand-by e in attesa che lo stesso ex ministro arrivi alla kermesse fiorentina, la Leopolda sembra già incoronarlo. Dai parlamentari ...

LEOPOLDA 9 - Renzi : ingresso da star/ Video streaming - "Matteo - Matteo" : lui - "diranno che osannate Salvini" : Leopolda 9, Renzi: "Ritorno al futuro": la nona edizione della kermesse Renziana nella storica stazione di Firenze. Non si parlerà del Congresso Pd: streaming Video, ospiti e programma.

Matteo Renzi - che brutta fine alla LEOPOLDA : ora è lui a intervistare Paolo Bonolis - non viceversa : Con Bonolis parla di tv, censura, politica, leggerezza, Kubrik e delle passioni del conduttore. Oltre a Marzullo e Letterman, dei poveri, Matteo Renzi ricorda anche Fabio Fazio , soprattutto nelle ...

LEOPOLDA - arriva la contromanovra di Renzi per salvare il Paese : Anche l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto particolarmente preoccupato per la direzione verso cui sta andando il Paese, poiché causa l'impennata dello spread "in questi giorni si ...

LEOPOLDA - la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore : “Realizzo un sogno. Sono felicissimo” : “Posso finalmente realizzare il sogno della mia vita: posso fare il conduttore televisivo. Sono felicissimo”. Lo ha detto sorridendo Matteo Renzi, oggi nel corso della seconda giornata di lavori della Leopolda 9, iniziando la sessione pomeridiana che prevede Renzi nell’insolita veste di conduttore di un talk show. L'articolo Leopolda, la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore: “Realizzo un sogno. Sono ...

LEOPOLDA - Giachetti : “Rinviare Congresso? Non deve dirlo Renzi”. E su scontro Lega-M5s : “Farsa - attaccati col culo al potere” : Con la candidatura di Marco Minniti, tra gli ospiti attesi alla Leopolda, ancora in stand-by, in casa renziana c’è ancora chi prova ad allungare i tempi del Congresso. Un rinvio, dopo le Europee, magari da giustificare con il rischio di una tempesta finanziaria sul Paese. Roberto Giachetti, però, da settimane in sciopero della fame in attesa della data del Congresso, nega la ricostruzione. “Un alibi, non è lui a doverlo ...

LEOPOLDA 9 - Renzi : "Rischiamo l'osso del collo"/ Streaming video : "Salvini e Di Maio non romperanno mai" : Leopolda 9, Renzi: "Ritorno al futuro": la nona edizione della kermesse Renziana nella storica stazione di Firenze. Non si parlerà del Congresso Pd: Streaming video, ospiti e programma.

LEOPOLDA - al via la seconda giornata. Oggi il talk show di Renzi / FOTO / VIDEO / DIRETTA : Clicca su questo link per la DIRETTA Nel pomeriggio, dopo la visione collettiva della finale del campionato del mondo di pallavolo femminile, che vedrà impegnate le ragazze azzurre, l'ex premier ...

LEOPOLDA 2018 Programma - Firenze - Ritorno al futuro - Renzi - LEOPOLDA9 : ... ma vista la drammatica situazione finanziaria che il nostro Paese rischia di dover affrontare di nuovo ci sarà una sorta di introduzione su passato, presente e futuro della nostra economia. Ore 21,...

LEOPOLDA - che cosa c'è nella "contromanovra" di Renzi e Padoan : Sei misure per "ridurre lo spread e dimezzare le tasse". A presentarle, alla Leopolda 9 a Firenze, Matteo Renzi e Pier Carlo...