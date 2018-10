Leopolda 2018 | no | quest’anno non ci vado E De Gregori mi ha spiegato perché

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ebbene no, non sono alla. Perdonate la prima persona, ma è la prima volta dal 2012 (mancavo anche alla prima, quella del 2011) e quindi è una specie di evento, per quel che mi riguarda. Ma soprattutto è da ieri che mi arrivano messaggi e telefonate. “Sei qui?”. “A che ora arrivi?” “Come ti sembra a Firenze?” “Mi racconti lain due parole?” “Ci incontriamo, che ho delle cose da dirti?”. Ecco, io com’è lanumero 9 non lo so. Non ci sono, e quindi – pure se me la immagino – non ho titolo per descriverla. Però, ieri ho sentito (in streaming) la canzone che risuonava nelle arcate della vecchia stazione industriale, alla fine della prima serata. Quelli che restano di Francesco Deed Elisa. Il titolo è già tutto un programma. Evoca resistenti, affezionati. Ma pure reduci. Note malinconiche, parole struggenti. Qualche verso parla da solo. “La più grande fatica ...