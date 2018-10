LEGA I big salviniani in via Mazzini a Caserta per il via al tesseramento

Volley - SuperLEGA 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Si è presentato alla grande il fenomeno Wilfredo Leon, micidiale schiacciatore di origini cubane e ritenuto il migliore giocatore del mondo: 17 punti con 5 aces e subito top scorer, meglio dell'...

Volley - SuperLEGA 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Dopo l’anticipo di ieri vinto da Ravenna su Milano, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le quattro big favorite per lo scudetto hanno vinto i rispettivi incontri con il massimo scarto e hanno messo subito le cose in chiaro, si sono giocati anche uno scontro diretto per la salvezza e uno in ottica playoff. Perugia riparte da un rotondo successo per 3-0 contro ...

NBA - Antetokounmpo sempre più devastante : “The greek freak” fa paura ai big della LEGA : NBA, Giannis Antetokounmpo fa passi da gigante, sino ad insidiare la leadership dei big della Lega che adesso devono tener d’occhio “The greek freak” La lotta al titolo è stata una questione per pochi in queste ultime stagioni e forse lo sarà anche nell’annata che sta per iniziare. Curry, Durant e soci, LeBron (che ci sta sempre), Irving e la banda Boston, il duo Harden-Paul… poi forse il novero delle ...

Volley - SuperLEGA 2018/19 : pima giornata. Civitanova rischia a Padova - debutto casalingo per le altre tre big. Si apre a Ravenna : Si parte! Dopo l’antipasto, mal digerito dalle due super big Perugia e Civitanova e trionfante per Modena, inizia in questo week end la Superlega 2018/19, il campionato delle stelle, il torneo più bello del mondo destinato anche a sfruttare l’onda lunga del Mondiale. La prima giornata della vecchia serie A1 offre già spunti molto interessanti con partite destinate già a dare qualche indicazione in più sulle possibili protagoniste del torneo ...

Pd - abbracci tra i big in piazza. I militanti chiedono unità. Gli organizzatori 'Siamo 70mila'. Martina a LEGA 'Non si governa con l odio' : 'I quattro gatti sono settantamila', hanno annunciato gli organizzatori della manifestazione del Pd dal palco di piazza del Popolo. Una risposta polemica a Salvini che aveva previsto un flop. abbracci ...

Svelato il promo di Young Sheldon 2 - nella seconda stagione un nuovo LEGAme con The Big Bang Theory (foto) : nella notte, la CBS ha Svelato il promo di Young Sheldon 2. I nuovi episodi debutteranno lunedì 24 settembre, preceduti dalla dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory. Entrambe le serie poi torneranno alla loro consueta slot, al giovedì sera. Il network ha anche divulgato la sinossi del primo episodio di Young Sheldon 2, in cui si legge: Dopo che Sheldon smonta il frigorifero per fermare un ronzio disturbante, riceve una lettera in ...